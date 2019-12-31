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BOLU

Bakan Pakdemirli, Abant'ta vaşak ile 3 şahini doğaya bıraktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu Abant'ta, tedavileri tamamlanan vaşak ile 3 şahini doğaya saldı, doğal hayatın devamı için bakanlık olarak çalışma ve gayretlerinin süreceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Vaşak ile 3 şahini doğaya salındı.
Vaşak ile 3 şahini doğaya salındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Abant Tabiat Parkı yolunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Abant Alabalık Üretim Tesisi yakınlarında yaban hayatı için ormanlık alana yem bıraktı.

Daha sonra tedavileri tamamlanan 3 şahin ile bir vaşağı doğal yaşam alanına salan Pakdemirli, tesiste incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı, ardından alabalık sağımı gerçekleştirdi.

AA
Bakan Pakdemirli, şahini doğaya bırakırken.

Bakan Pakdemirli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal hayatı desteklemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yemleme yapıldığını belirterek, "Hep birlikte yemleme yaptık. Bunun haricinde yaralı şahinlerimiz vardı, onları saldık. Şimdi de vahşi doğada bulduğumuz ve bir süredir tedavi gören vaşağımızı tabiata salıyoruz." dedi.

Doğal hayatı desteklediklerini vurgulayan Pakdemirli, "Doğal hayatın devam etmesi için de bakanlığımız, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz her zaman gereğini yapıyor. Doğal hayatın devamı için bundan sonra da çalışmalarımız ve gayretimiz sürecek." diye konuştu.

Pakdemirli daha sonra Dereceören köyünü ziyaret ederek köylülerin sorunlarını dinledi.

Bakan Pakdemirli, bir vatandaşın, orman köylülerinin gelirinin arttırılması ve ürünlerin ücretlerine zam yapılması yönündeki talebine ilişkin ise şunları söyledi:

"Endüstri bu ürünleri kaça alıyor, kaça alabiliyor, o size verilen fiyatı belirliyor. Şu anda orman işletmesi neredeyse maliyetine satıyor. Şu anda köylüye verdiğimiz ile aradaki farka baktığımızda orman işletmesinin karı yok aslında, maliyetine mal satıyor. Hem burada fiyat artışı hem de tıbbi aramotik bitkiler ve diğer ne kaynak varsa özellikle orman köylülerimizin gelirini nasıl arttırırız, bunun üzerinde daha sıkı çalışmamız lazım."

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