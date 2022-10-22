Bakan Soylu: Bingöl'de altı milyon 400 bin kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında "Kökünü kurutana kadar devam! Bingöl Genç ilçesi Sağgöze Köyü kırsalında Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucularının 9 farklı noktada gerçekleştirdiği operasyonda; 6 milyon 400 bin kök kenevir, 400 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Tüm birimlerimize tebrikler." dedi.
Kökünü kurutana kadar devam❗
Bingöl Genç ilçesi Sağgöze Köyü kırsalında Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucularının 9 farklı noktada gerçekleştirdiği operasyonda;
▪️6 MİLYON 400 BİN KÖK KENEVİR,
▪️400 kg KUBAR ESRAR
ELE GEÇİRİLDİ.
Tüm birimlerimize tebrikler👏
Kökünü kurutana kadar devam❗