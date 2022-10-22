Gündem Bakan Soylu Bingölde altı milyon 400 bin kök kenevir ele geçirildi
BİNGÖL

Bakan Soylu: Bingöl'de altı milyon 400 bin kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bingöl Genç ilçesi Sağgöze Köyü kırsalında 6 milyon 400 bin kök kenevir, 400 kilogram kubar esrar ele geçirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
​Bakan Soylu: Bingölde altı milyon 400 bin kök kenevir ele geçirildi
Bakan Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında "Kökünü kurutana kadar devam! Bingöl Genç ilçesi Sağgöze Köyü kırsalında Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucularının 9 farklı noktada gerçekleştirdiği operasyonda; 6 milyon 400 bin kök kenevir, 400 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Tüm birimlerimize tebrikler." dedi.

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