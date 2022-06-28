Bakan Soylu selin vurduğu Bartın'da: Mesele ortadan kalkana kadar buradayız

Bartın'da 3 gündür etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen ırmak taştı, ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı.

Çalışmaları yerinde takip etmek için bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özellikle geçen yıl ağustos yağmurlarından sonra gerek derelerin temizliği, gerekse buradaki en büyük risklerdeki biri de rüsubatın suyla beraber gelmesi ve tıkamalar olması. Tıkamaların oluşturduğu taşkınlarla da önü alınamayacak bir suyla karşı karşıya kalınmasıydı. Geçen yıldan itibaren bütün kurum ve kuruluşlar tedbirlerini aldılar. Hem menfezlerini temizlediler hem rüsubatlar ciddi şekilde temizlenmiş oldu. Hem de orman depolarındaki ağaçlar ilgili yerlere kaldırılarak oluşturabileceği yeni bir tıkamaya sebebiyet teşkil etmedi." dedi.

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OYNAT 02:43 Bakan Soylu Bartın'daki son durumu aktardı: Mesele ortadan kalkana kadar buradayız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Bartın'daki son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Soylu, 'Şu ana kadar gerekli müdahaleler yapıldı. Yağmurun sabaha kadar yağmayacağını ve suyun biraz çekileceğini değerlendiriyoruz.' dedi. Bölgede topyekûn bir mücadelenin olduğunun altını çizen Bakan Soylu, 'Biz bu mesele buradan kalkana kadar da Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle, arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Can gitmesin diğerini telafi ederiz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"MESELE KALKANA KADAR BURADAYIZ"

"Çok kısa bir süre içinde çok yoğun yağan bir yağmurun dereyi yükselmesinden kaynaklanan bir sonuçla karşı karşıyayız." ifadelerini kullanan Bakan Soylu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şunu ifade etmek isteriz, Sayın Cumhurbaşkanımız beş bakan arkadaşımızı görevlendirdi. Burada topyekûn herkes elinden gelen gayreti ortaya koyarak zararın en az olabilmesini temin etmek için ciddi bir çalışma ortaya koyuyoruz. Koymaya da devam edeceğiz. Biz bu mesele buradan kalkana kadar da Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle, arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Can gitmesin diğerini telafi ederiz. Hükümetimiz bu konuda kararlıdır."