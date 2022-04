Bakan Soylu 'Sesleniyoruz hatta yalvarıyoruz' diyerek sürücüleri uyadı

YÜKSEKLİK HER ZAMAN TEHLİKE KAYNAĞI AMA KİŞİYİ ÖZGÜR HİSSETTİRİYOR <br><br>Mesleğin zor olduğu kadar cezbedici bir yanı da olduğunu ifade eden Kara, \"Yasal olarak 6 saat çalışabiliyoruz. Öğleden önce 3, öğleden sonra 3 saat şeklinde. İpin üzerinde çalışırken sizin ergonomik yapınız, oturuş şekliniz uzun süre oturduğunuzda bacaklarınızdaki kan akışını kesebilir. Dışarıdan bakıldığında zor bir meslek ama buna alıştıktan sonra bir markette kişi kendi mesleğini nasıl yapıyorsa biz de öyle yapıyoruz. Yükseklik her zaman bir tehlike kaynağı. Yüksekte her zaman heyecanlı hissediyoruz. Zorlukları olduğu kadar bizi cezbeden tarafları da var. Kişiyi özgür hissettirmesi bizi cezbeden konular\" ifadelerini kullandı. <br>