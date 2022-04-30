Bakan Soylu 'Sesleniyoruz hatta yalvarıyoruz' diyerek sürücüleri uyadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücülere, emniyet kemerini takma ve cep telefonunun kullanmama çağrısında bulundu. Helikopterle İstanbul TEM otoyolu, Anadolu yakası E-5, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul çıkışındaki otoyollarda trafik akışını gözlemleyen Soylu, Gebze'de uygulama noktasında "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan trafik denetimine katıldı.

Burada yetkililerden bilgi alan ve güvenlik mensuplarıyla selamlaşan Soylu, basın mensuplarına, vatandaşların bayram tatili programları dolayısıyla trafik yoğunluğu oluştuğunu söyledi. Tüm yetkililer ve ilgili birimlerin, vatandaşların rahat etmesi için alınan tedbirlerin sahada uygulanması noktasında dün saat 18.00'den itibaren teyakkuz halinde olduğunu aktaran Soylu, gerek havadan gerekse karadan tüm denetimleri icra ettiklerini kaydetti.

REKLAM

209 bin personel 10 bin ekip görevde

Bakan Soylu, bayram tatilini; bayram öncesi hareketliliğin olduğu, çarşambadan itibaren veya cumartesi-pazar dönüşlerinin olabileceği şekilde tarih dilimleri içerisinde değerlendirdiklerini anlatarak bu sürede 209 bin personel ve 10 bin ekibin sürekli görevde olacağını bildirdi.

Soylu, ülkenin çeşitli noktalarında ekipleri denetleyecek 42 emniyet, jandarma ve mülkiye müfettişinin, aynı zamanda gelecek bayramlarda rehberlik edebilecek birtakım tespitlerde bulunacağını dile getirdi.

Toplu taşımalardaki tedbirlere ilişkin 793 personelin 1586 otobüste denetleme gerçekleştireceğine değinen Soylu, "Bu yıl geçen yıla nazaran trafik kazaları ölümlerinde biraz daha az seviyedeyiz. Bu yıl ilk 4 ay içerisinde çok ciddi tedbirler alındı. Dün, bugün ve yarın 50 milyonu aşkın vatandaşımızın cep telefonlarına mesaj gönderildi." şeklinde konuştu.

AA

OYNAT 00:59 İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi cuma trafiği akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.. Akşam saatlerinde artmaya başlayan trafik yoğunluğu, sürücülerin, mesai bitiminin ardından yola çıkmasıyla birlikte etkisini artırdı. Yoğunluk, özellikle D-100 Karayolu gibi ana arterlerde etkili oluyor. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, yoğunluk, saat 17.45 itibarıyla yüzde 65 olarak ölçüldü.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Soylu'dan güvenli seyahat için sürücülere uyarılar

Soylu, trafik kurallarına uymanın önemine işaret ederek şöyle devam etti: "Kesinlikle hız limitlerine uyulması gerekir. İkincisi emniyet kemeri. 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganımızın en önemli amacı emniyet kemerinin muhakkak takılması. Üçüncüsü, buradan rica ediyoruz hatta yalvarıyoruz; lütfen araç kullanırken cep telefonu kullanmayınız, dikkatimizi dağıtmaktadır. Bunun çok büyük facialarını görüyoruz aileler içerisinde. Daha sonra hayatına engelli olarak devam etmek zorunda kalan vatandaşlarımızda bunu görüyoruz. Özellikle bayramda yola çıkacak vatandaşlarımıza bir uyarımız daha var. Çıkış esnasında ana yollara katılımlarda trafik yoğunluğu olabilir. 'Ben geciktim, tam zamanında ulaşayım.' şeklinde bir acelecilik içerisinde olursak kazaların en çok olduğu alanlardan biri varış istikametin 2-3 saat kala gerçekleşenlerdir. İki saatte bir 10 dakika dinlenmek bize çok şey kaybettirmez, çok şey kazandırır."

REKLAM

Bakan Soylu, ehliyetini yeni almış vatandaşların bu tür zamanlarda yaşanan yoğunluklar nedeniyle daha dikkatli araç kullanması gerektiğinin altını çizerek bazı bölgelerde devam eden yağışlar nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu.

Otobüslerle seyahat eden vatandaşlara da emniyet kemeri takma çağrısı yapan Soylu, "Bu son 5 ayda geçen yıllara oranla çok fazla otobüs kazası oldu ama Allah'a çok şükür ölü sayımız neredeyse yok diyebiliriz, çok az. Sebebi şu; hemen hemen bütün otobüslerde emniyet kemeri var bizim tespitimiz. Otogar çıkışlarında, yollarda denetimler yapıyoruz. Buna riayet edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.