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KOCAELİ

Bakan Soylu 'Sesleniyoruz hatta yalvarıyoruz' diyerek sürücüleri uyadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli-Gebze Trafik Kontrol Noktası'nda Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimlerinde konuştu. Bakan Soylu, "Hız limitlerine uyulması gerekir. İkincisi emniyet kemeri, muhakkak takılmalıdır. Buradan sesleniyoruz hatta yalvarıyoruz, lütfen araç kullanırken cep telefonu kullanmayınız. Tüm bunlarla birlikte bayramda yola çıkacak vatandaşlarımıza bir uyarımız daha var. İki saatte bir 10 dakika dinlenmek bize çok şey kaybettirmez, çok şey kazandırır.

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Haber Merkezi AA
Bakan Soylu Sesleniyoruz hatta yalvarıyoruz diyerek sürücüleri uyadı
Bakan Soylu, bayram öncesi trafik denetimi yaparak sürücüleri uyardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücülere, emniyet kemerini takma ve cep telefonunun kullanmama çağrısında bulundu. Helikopterle İstanbul TEM otoyolu, Anadolu yakası E-5, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul çıkışındaki otoyollarda trafik akışını gözlemleyen Soylu, Gebze'de uygulama noktasında "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan trafik denetimine katıldı.

Burada yetkililerden bilgi alan ve güvenlik mensuplarıyla selamlaşan Soylu, basın mensuplarına, vatandaşların bayram tatili programları dolayısıyla trafik yoğunluğu oluştuğunu söyledi. Tüm yetkililer ve ilgili birimlerin, vatandaşların rahat etmesi için alınan tedbirlerin sahada uygulanması noktasında dün saat 18.00'den itibaren teyakkuz halinde olduğunu aktaran Soylu, gerek havadan gerekse karadan tüm denetimleri icra ettiklerini kaydetti.

209 bin personel 10 bin ekip görevde

Bakan Soylu, bayram tatilini; bayram öncesi hareketliliğin olduğu, çarşambadan itibaren veya cumartesi-pazar dönüşlerinin olabileceği şekilde tarih dilimleri içerisinde değerlendirdiklerini anlatarak bu sürede 209 bin personel ve 10 bin ekibin sürekli görevde olacağını bildirdi.

  • Soylu, ülkenin çeşitli noktalarında ekipleri denetleyecek 42 emniyet, jandarma ve mülkiye müfettişinin, aynı zamanda gelecek bayramlarda rehberlik edebilecek birtakım tespitlerde bulunacağını dile getirdi.

Toplu taşımalardaki tedbirlere ilişkin 793 personelin 1586 otobüste denetleme gerçekleştireceğine değinen Soylu, "Bu yıl geçen yıla nazaran trafik kazaları ölümlerinde biraz daha az seviyedeyiz. Bu yıl ilk 4 ay içerisinde çok ciddi tedbirler alındı. Dün, bugün ve yarın 50 milyonu aşkın vatandaşımızın cep telefonlarına mesaj gönderildi." şeklinde konuştu.

AA

İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
OYNAT 00:59
İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi cuma trafiği akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.. Akşam saatlerinde artmaya başlayan trafik yoğunluğu, sürücülerin, mesai bitiminin ardından yola çıkmasıyla birlikte etkisini artırdı. Yoğunluk, özellikle D-100 Karayolu gibi ana arterlerde etkili oluyor. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, yoğunluk, saat 17.45 itibarıyla yüzde 65 olarak ölçüldü.


Soylu'dan güvenli seyahat için sürücülere uyarılar

Soylu, trafik kurallarına uymanın önemine işaret ederek şöyle devam etti: "Kesinlikle hız limitlerine uyulması gerekir. İkincisi emniyet kemeri. 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganımızın en önemli amacı emniyet kemerinin muhakkak takılması. Üçüncüsü, buradan rica ediyoruz hatta yalvarıyoruz; lütfen araç kullanırken cep telefonu kullanmayınız, dikkatimizi dağıtmaktadır. Bunun çok büyük facialarını görüyoruz aileler içerisinde. Daha sonra hayatına engelli olarak devam etmek zorunda kalan vatandaşlarımızda bunu görüyoruz. Özellikle bayramda yola çıkacak vatandaşlarımıza bir uyarımız daha var. Çıkış esnasında ana yollara katılımlarda trafik yoğunluğu olabilir. 'Ben geciktim, tam zamanında ulaşayım.' şeklinde bir acelecilik içerisinde olursak kazaların en çok olduğu alanlardan biri varış istikametin 2-3 saat kala gerçekleşenlerdir. İki saatte bir 10 dakika dinlenmek bize çok şey kaybettirmez, çok şey kazandırır."

  • Bakan Soylu, ehliyetini yeni almış vatandaşların bu tür zamanlarda yaşanan yoğunluklar nedeniyle daha dikkatli araç kullanması gerektiğinin altını çizerek bazı bölgelerde devam eden yağışlar nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu.

Otobüslerle seyahat eden vatandaşlara da emniyet kemeri takma çağrısı yapan Soylu, "Bu son 5 ayda geçen yıllara oranla çok fazla otobüs kazası oldu ama Allah'a çok şükür ölü sayımız neredeyse yok diyebiliriz, çok az. Sebebi şu; hemen hemen bütün otobüslerde emniyet kemeri var bizim tespitimiz. Otogar çıkışlarında, yollarda denetimler yapıyoruz. Buna riayet edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çamlıca Kulesi'nde bayram temizliği: Bir ip yardımıyla günde 6 saat havada kalıyorlar
FOTOĞRAF 8
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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinin bakımı, onarımı ve temizliğinden sorumlu endüstriyel dağcılar da mesaiye başladı.<br>
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Sabahın erken saatlerinde güne başlayan ekip, bir ip yardımıyla günde yaklaşık 6 saat havada kalarak Avrupa'nın en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi'nin hem bakımını hem de temizlik işlerini yapıyor.<br>
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Yeri geldiğinde vücutlarında 25 kiloya yakın ağırlık taşıyan ve adrenalin dolu bu mesleği yapan Kaan Kara, \"Bayramda İstanbul sakinlerinin birçoğu belki ailesiyle birlikte kuleyi ziyarete gelecek. Geldiklerinde de biz de onlara temiz bir camdan, temiz görüntü, temiz manzara sunmayı isteriz\" dedi. <br>
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\"TEK BİR İŞ YAPMIYORUZ, TEMİZ MANZARA SUNMAK İSTİYORUZ\" <br><br>Ekip liderlerinden Zİ Endüstriyel İple Erişim Direktörü Kaan Kara, \"Çamlıca Kulesi'nde tek bir iş yapıyoruz diyemeyiz. Şu an uygulanan iş cam yüzeye seramik çalışması. Bu çalışmayla birlikte camın 3-4 günde kirleniyorken bunu 1-2 aya uzatabiliyoruz. Haftanın 7 günü buradayız. Dış cephede sadece cam silimiyle uğraşmıyoruz. Bakım, onarım, sıva, raspalama işleri ve genel periyodik kontrollerimiz sürüyor. Şu an buna bayram hazırlığı diyebiliriz. Bayramda İstanbul sakinlerinin birçoğu belki ailesiyle birlikte kuleyi ziyarete gelecek. Geldiklerinde de biz de onlara temiz bir camdan, temiz görüntü, temiz manzara sunmayı isteriz\" diye konuştu.
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YÜKSEKLİK HER ZAMAN TEHLİKE KAYNAĞI AMA KİŞİYİ ÖZGÜR HİSSETTİRİYOR <br><br>Mesleğin zor olduğu kadar cezbedici bir yanı da olduğunu ifade eden Kara, \"Yasal olarak 6 saat çalışabiliyoruz. Öğleden önce 3, öğleden sonra 3 saat şeklinde. İpin üzerinde çalışırken sizin ergonomik yapınız, oturuş şekliniz uzun süre oturduğunuzda bacaklarınızdaki kan akışını kesebilir. Dışarıdan bakıldığında zor bir meslek ama buna alıştıktan sonra bir markette kişi kendi mesleğini nasıl yapıyorsa biz de öyle yapıyoruz. Yükseklik her zaman bir tehlike kaynağı. Yüksekte her zaman heyecanlı hissediyoruz. Zorlukları olduğu kadar bizi cezbeden tarafları da var. Kişiyi özgür hissettirmesi bizi cezbeden konular\" ifadelerini kullandı. <br>
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RÜZGAR ÇALIŞMAMIZI ENGELLİYOR <br><br>Çamlıca Kulesi'nin temizliğinin hava şartları elverdiği sürece 15 günde tamamlanabildiğini belirten Kara, \"Hava şartları çok önemli. Bunun en başında rüzgar geliyor. Rüzgar bizim çalışmamızı engelleyen bir faktör. Rüzgar olursa iplerin birbirine karışma riski var, çalışanların 1 saat gibi bir sürede başlarında ağrı oluşma, dikkat bozukluğu gibi semptomlar kendini gösterdiği için biz belirli rüzgar aralıklarında çalışıyoruz\" dedi. Kara, gelen ziyaretçilerin ilgisinden de memnun olduklarını söyledi. <br>
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GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE CANIMIZI EMANET EDİYORUZ <br><br>Yaklaşık 3 buçuk yıldır bu mesleği yaptığını belirten 47 yaşındaki Hakan Oran, hazırlıklar tamamlandığında açıklamalarda bulundu. <br><br>Oran, \"Sabah 07.00 gibi burada oluyoruz. O gün iniş yapacağımız yere göre malzemelerimizi ve ekipmanlarımızı hazırlıyoruz, iniş yapacağımız yerin istasyonlarını kuruyoruz. Gerekli tedbirlerimizi aldıktan sonra da ipe giriş için hazırlıklarımızı tamamlamış oluyoruz. Aldığımız güvenlik önlemlerine canımızı emanet ediyoruz\" diye konuştu. <br>
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KORKU BİZİ HAYATTA TUTAR <br><br>Özel bir şirkette uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra bu mesleğe başlayan Oran, \"Eğer o gün polisaj yapacaksak üzerimizde ortalama 20-25 kiloluk bir ağırlık oluyor. Ailem ilk başlarda çok tedirgin oluyordu ama uzun bir süre geçtiği için onlar da alıştılar. Bizim işte korku olmazsa olmaz. Korku bizi hayatta tutar. Çok keyifli bir mesleğimiz var, çok severek yapıyorum\" dedi.
Çamlıca Kulesi'nde bayram temizliği: Bir ip yardımıyla günde 6 saat havada kalıyorlar
Avrupa'nın en yüksek yapısı olan 369 metrelik Çamlıca Kulesi'nde endüstriyel dağcılar bayram mesaisine başladı. Ekipler, ziyaretçilerin İstanbul manzarasını daha iyi seyretmesi için temizlik çalışması yaptı. Güvenlik önlemlerini alarak halatlar üzerinde çalışan ekip üyeleri Çamlıca Kulesi'nin camlarını temizledi.


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