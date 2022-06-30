Bakan Soylu'dan 'Demir Yumruk' açıklaması: Bütün sektörü pes ettiren bir yapılanma

Bakan Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen 'Türk Devletleri Teşkilatı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterleri Birinci Grup Toplantısı'na katıldı. Soylu, program çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Soylu, Reyhanlı saldırısının şüphelisi Memet Gezer’in Türkiye’ye getirilmesi ile ilgili soru üzerine, "Bizim talebimiz ve takibimiz üzerine gerçekleşen bir işlem. İnterpol Daire Başkanlığımızın ortaya koyduğu sıkı takip ve bu takip sonucunda eldeki delilleri çok anlamlı bir şekilde naklederek gerçekleşen bir gelişmedir. Bu açıdan Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum. Meselenin aynı zamanda altını çizerek söylüyorum; bir uyuşturucu bölümü var" dedi.

'EN BÜYÜK ADIMI BATAK OPERASYONUNDA ATTIK'

Bakan Soylu, demir-çelik piyasasını manipüle ederek sahte faturalarla haksız kazanç elde edenlere yönelik yapılan 'Demir Yumruk' operasyonuyla ilgili de, şunları söyledi:

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"Özellikle gelişmiş ülkelerin mali suçlar konusunda bu kadar ilkesizliğini ortaya koyduğu bir dönemde, hükumetimizin kararlılığı ile birlikte Türkiye'de mali suçlar konusunda önemli adımlar atılmaktadır. En önemli mesele suç gelirleridir. Birincisi terörün finansmanına yönelik suç gelirleri, ikincisi uyuşturucunun finansmanına yönelik suç gelirleri ve kara para aklamaya yönelik suç gelirlerinin takibi; hem adli açıdan hem de güvenlik güçlerimizin takibi açısından en önemli başlığımız olarak nitelendirilmektedir.

Bu konudaki en büyük adımı uyuşturucuya yönelik suç gelirlerinde; 'Bataklık Operasyonu'nda attık. Terörün finansmanı ile ilgili FETÖ ve PKK dosyalarında da bu adımlar atılmaktadır. Arkadaşlarımızla birlikte özellikle demir ticaretinde hem naylon fatura, aynı zamanda manipülasyonu sağlayan neredeyse bütün sektörü pes ettiren bir yapılanmayla karşı karşıyaydık. Oluşturduğumuz ekiplerle hakikaten eş güdüm içerisinde çok zor çözülebilecek olayları, içine girerek Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ortaya koyduğumuz bir masayla, dönem dönem bizlerin de katıldığı değerlendirmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir" dedi.

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FOTOĞRAF 14 Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan suç örgütlerine düzenlenen operasyonda yakalanan Erol Evcil'in 3 büyük demir-çelik firmasına 'çöktüğü' ortaya çıktı<br><br> İskenderun'da kaldığı rezidansın yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken Özel Harekat ekiplerince gözaltına alınan Evcil'in, liderliğini yaptığı suç örgütünün zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı tespit edildi.<br><br> Örgütün işleyişi de çözüldü: İlk olarak, mali sıkıntı yaşayan tesisleri satın alma vaadi ile kira kontratı imzalanıyor. Sabah'ın haberine göre; esise girdikten sonra demir-çelik ürünlerini piyasaya satıp gelirler Evcil'in grup şirketlerin hesaplarına aktarılarak firmaların içi boşaltılıyor. KDV, kurumlar vergisi ve stopaj gibi ödemeler bu firmaların üzerinde bırakılarak firmaların borç yükü arttırılıyor. Borçlar nedeni ile haciz gelmesi durumunda kiracı değişimine giderek faaliyete devam ediliyor. Herhangi bir tahsilat yapılamadığı içinde kamu alacağı tahsili de engellenmiş oluyor. Örgütün bu yolla İzmir, Hatay ve Sivas'taki fabrikalara çöktüğü belirlendi.<br><br> Demir çelik sektöründe faaliyet yürüten köklü firmaları bu şekilde kasıtlı olarak iflasa sürükledikleri ortaya çıktı. Evcil bu yöntemle devleti 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 lira zarara uğrattı. Erol Evcil'in üzerinde herhangi bir fabrika olmadığı ve bunları akrabalarını üzerine yaptırdığı tespit edildi. Özel jetle gün içinde 5 il gezen Evcil'in, eşini de Paris'e alışverişe gönderdiği, et yemek için Hatay'dan İstanbul'a gidip geldiği öğrenildi.<br><br> Turizm şirketiyle 1986'da iş hayatına atılan Evcil, daha sonra iplik işine girdi. Bir dönem 'Zeytin Kralı' olarak anıldı. Kara para aklamak ve organize suç örgütü yönetmekten tutuklandı.<br><br> 1995'te cinayete kurban giden iş adamı Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olarak yargılandı. 2015'te 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklamak' suçlarından toplam 10 yıl 10 ay hapis cezası ve 1 milyon 250 bin lira da adli para cezası verdi. Evcil, infaz yasası düzenlemesi kapsamında 16 Nisan 2020'de tahliye edildi.<br><br> Demir Yumruk operasyonunda ortaya çıkan yeni detaylar şoke etti: Kasalardan servet çıktı Demir Yumruk operasyonunda detaylar ortaya çıktı. Suç örgütlerine düzenlenen operasyonda yakalanan Erol Evcil'in 3 büyük demir-çelik firmasına 'çöktüğü' ortaya çıktı. Özel jetle gün içinde 5 il gezen Evcil'in, eşini de Paris'e alışverişe gönderdiği, et yemek için Hatay'dan İstanbul'a gidip geldiği öğrenildi.



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'FETÖ'NÜN ELEBAŞI NEREDEYSE, ONU DÜNYANIN BAŞINA BELA EDEN ÜLKE AYNIDIR'

Soylu, Türkiye'nin karşısında birden fazla terör örgütü olduğunu belirterek, "Burada, terör örgütlerinin beta versiyonu olan FETÖ'ye ayrı bir başlık açmak lazım.

FETÖ tıpkı bir kanser gibi, devletin ana omurgasına saldırıp onu felç etmeye çalışan bir yöntem izledi. Sadece Türkiye Cumhuriyeti devletine saldırmadı. Türk-İslam coğrafyasının tamamını ayakta tutan değerlere saldırdı. FETÖ'nün elebaşı neredeyse, onu dünyanın başına bela eden ülke aynı ülkedir. 15 Temmuz’daki silahlı eylem, terör örgütünün aslında son eylemidir.

Asıl terör eylemi, onun öncesinde gerçekleştirdiği ve sureti haktan görünen ama aslında Türk-İslam medeniyetinin omurgasını felç etmeyi hedefleyen, yapılanma eylemleridir. Bizler, FETÖ'nün tüm mahrem yapılarını çökerttik, çökertmeye de devam ediyoruz.

Finans kaynaklarını kuruttuk, propaganda alanlarını kapattık, kurumlarımıza yaşattıkları tahribatı hızlı bir şekilde giderdik. Güvenlik birimlerimizce 332 bin 467 şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 101 bin 305'i tutuklandı ve 104 bin 341 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Cezaevlerinde halen 19 bin 297 şahıs tutuklu/hükümlü bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Bakan Soylu yurt içindeki terörist sayısını açıkladı

'22 TONUN ÜZERİNDE EROİN ELE GEÇİRDİK'

Bir diğer küresel güvenlik meselesinin de uyuşturucu olduğunu vurgulayan Soylu, uyuşturucunun terörün en büyük finansman kaynağı olduğunu işaret ederek, "Belki de dünyanın en büyük, en tehlikeli terör olayıdır. 2015-2019 yılları arasında küresel düzeyde, kokain yakalaması yüzde 104, eroin yakalaması yüzde 73, esrar yakalaması yüzde 31 artmıştır. Sentetik uyuşturucu ve özellikle metamfetamin tehdidi artıyor.

Ülkemizde 2015-2021 arasında yakalanan metamfetamin 22 kat arttı. 2021 yılında yakalanan metamfetamin miktarı ise 5 bin 500 kilogramın üzerindedir. Bu yıl da gümrük verileri dahil 6 bin 729 kilo metamfetamin yakalamamız vardır. Geçen yıl 22 tonun üzerinde eroin ele geçirdik.

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Avrupa'nın uyuşturucu yakalamasında, hiç tartışılmayacak kadar önemli ölçüde ve büyük yakalamalar yapan, uyuşturucunun kendi coğrafyamıza ve başka coğrafyalara yaygınlaşmasını engelleyen dünyanın bu konudaki en önemli ülkesiyiz. Ciddi saha araştırmaları yapıyoruz. Hatta atık sularda bile uyuşturucu madde taraması yapıyoruz. Bu mücadelenin sonunda 2017'de 941 olan uyuşturucuda aşırı doz kullanımından gerçekleşen ölüm sayısını azaltarak 2021 itibarıyla 270'e indirmeyi başardık" dedi.