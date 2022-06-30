Gündem Bakan Soyludan Demir Yumruk açıklaması Bütün sektörü pes ettiren bir yapılanma
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan 'Demir Yumruk' açıklaması: Bütün sektörü pes ettiren bir yapılanma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erol Evcil'in de aralarından bulunduğu 310 kişinin gözaltına alındığı 'Demir Yumruk' operasyonuyla ilgili, "Demir ticaretinde hem naylon fatura, aynı zamanda manipülasyonu sağlayan neredeyse bütün sektörü pes ettiren bir yapılanmayla karşı karşıyaydık." dedi. Soylu, operasyonda 1'i uçak 328 araca el konulduğunu hatırlatarak "Uçak, operasyon başlarken Londra’ya kaçırılmış. Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün hassas çalışması neticesinde uçak Türkiye’ye 4 saat içerisinde getirildi" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Soyludan Demir Yumruk açıklaması: Bütün sektörü pes ettiren bir yapılanma
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Bakan Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen 'Türk Devletleri Teşkilatı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterleri Birinci Grup Toplantısı'na katıldı. Soylu, program çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Soylu, Reyhanlı saldırısının şüphelisi Memet Gezer’in Türkiye’ye getirilmesi ile ilgili soru üzerine, "Bizim talebimiz ve takibimiz üzerine gerçekleşen bir işlem. İnterpol Daire Başkanlığımızın ortaya koyduğu sıkı takip ve bu takip sonucunda eldeki delilleri çok anlamlı bir şekilde naklederek gerçekleşen bir gelişmedir. Bu açıdan Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum. Meselenin aynı zamanda altını çizerek söylüyorum; bir uyuşturucu bölümü var" dedi.

'EN BÜYÜK ADIMI BATAK OPERASYONUNDA ATTIK'

Bakan Soylu, demir-çelik piyasasını manipüle ederek sahte faturalarla haksız kazanç elde edenlere yönelik yapılan 'Demir Yumruk' operasyonuyla ilgili de, şunları söyledi:

"Özellikle gelişmiş ülkelerin mali suçlar konusunda bu kadar ilkesizliğini ortaya koyduğu bir dönemde, hükumetimizin kararlılığı ile birlikte Türkiye'de mali suçlar konusunda önemli adımlar atılmaktadır. En önemli mesele suç gelirleridir. Birincisi terörün finansmanına yönelik suç gelirleri, ikincisi uyuşturucunun finansmanına yönelik suç gelirleri ve kara para aklamaya yönelik suç gelirlerinin takibi; hem adli açıdan hem de güvenlik güçlerimizin takibi açısından en önemli başlığımız olarak nitelendirilmektedir.

Bu konudaki en büyük adımı uyuşturucuya yönelik suç gelirlerinde; 'Bataklık Operasyonu'nda attık. Terörün finansmanı ile ilgili FETÖ ve PKK dosyalarında da bu adımlar atılmaktadır. Arkadaşlarımızla birlikte özellikle demir ticaretinde hem naylon fatura, aynı zamanda manipülasyonu sağlayan neredeyse bütün sektörü pes ettiren bir yapılanmayla karşı karşıyaydık. Oluşturduğumuz ekiplerle hakikaten eş güdüm içerisinde çok zor çözülebilecek olayları, içine girerek Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ortaya koyduğumuz bir masayla, dönem dönem bizlerin de katıldığı değerlendirmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir" dedi.

Demir Yumruk operasyonunda ortaya çıkan yeni detaylar şoke etti: Kasalardan servet çıktı
FOTOĞRAF 14
Title
Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan suç örgütlerine düzenlenen operasyonda yakalanan Erol Evcil'in 3 büyük demir-çelik firmasına 'çöktüğü' ortaya çıktı<br><br>
Title
İskenderun'da kaldığı rezidansın yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken Özel Harekat ekiplerince gözaltına alınan Evcil'in, liderliğini yaptığı suç örgütünün zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı tespit edildi.<br><br>
Title
Örgütün işleyişi de çözüldü: İlk olarak, mali sıkıntı yaşayan tesisleri satın alma vaadi ile kira kontratı imzalanıyor.
Title
Sabah'ın haberine göre; esise girdikten sonra demir-çelik ürünlerini piyasaya satıp gelirler Evcil'in grup şirketlerin hesaplarına aktarılarak firmaların içi boşaltılıyor.
Title
KDV, kurumlar vergisi ve stopaj gibi ödemeler bu firmaların üzerinde bırakılarak firmaların borç yükü arttırılıyor.
Title
Borçlar nedeni ile haciz gelmesi durumunda kiracı değişimine giderek faaliyete devam ediliyor.
Title
Herhangi bir tahsilat yapılamadığı içinde kamu alacağı tahsili de engellenmiş oluyor. Örgütün bu yolla İzmir, Hatay ve Sivas'taki fabrikalara çöktüğü belirlendi.<br><br>
Title
Demir çelik sektöründe faaliyet yürüten köklü firmaları bu şekilde kasıtlı olarak iflasa sürükledikleri ortaya çıktı.
Title
Evcil bu yöntemle devleti 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 lira zarara uğrattı. Erol Evcil'in üzerinde herhangi bir fabrika olmadığı ve bunları akrabalarını üzerine yaptırdığı tespit edildi.
Title
Özel jetle gün içinde 5 il gezen Evcil'in, eşini de Paris'e alışverişe gönderdiği, et yemek için Hatay'dan İstanbul'a gidip geldiği öğrenildi.<br><br>
Title
Turizm şirketiyle 1986'da iş hayatına atılan Evcil, daha sonra iplik işine girdi. Bir dönem 'Zeytin Kralı' olarak anıldı. Kara para aklamak ve organize suç örgütü yönetmekten tutuklandı.<br><br>
Title
1995'te cinayete kurban giden iş adamı Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olarak yargılandı. 2015'te 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklamak' suçlarından toplam 10 yıl 10 ay hapis cezası ve 1 milyon 250 bin lira da adli para cezası verdi.
Title
Evcil, infaz yasası düzenlemesi kapsamında 16 Nisan 2020'de tahliye edildi.<br><br>
Title
Demir Yumruk operasyonunda ortaya çıkan yeni detaylar şoke etti: Kasalardan servet çıktı
Demir Yumruk operasyonunda detaylar ortaya çıktı. Suç örgütlerine düzenlenen operasyonda yakalanan Erol Evcil'in 3 büyük demir-çelik firmasına 'çöktüğü' ortaya çıktı. Özel jetle gün içinde 5 il gezen Evcil'in, eşini de Paris'e alışverişe gönderdiği, et yemek için Hatay'dan İstanbul'a gidip geldiği öğrenildi.

'FETÖ'NÜN ELEBAŞI NEREDEYSE, ONU DÜNYANIN BAŞINA BELA EDEN ÜLKE AYNIDIR'

Soylu, Türkiye'nin karşısında birden fazla terör örgütü olduğunu belirterek, "Burada, terör örgütlerinin beta versiyonu olan FETÖ'ye ayrı bir başlık açmak lazım.

  • FETÖ tıpkı bir kanser gibi, devletin ana omurgasına saldırıp onu felç etmeye çalışan bir yöntem izledi. Sadece Türkiye Cumhuriyeti devletine saldırmadı. Türk-İslam coğrafyasının tamamını ayakta tutan değerlere saldırdı. FETÖ'nün elebaşı neredeyse, onu dünyanın başına bela eden ülke aynı ülkedir. 15 Temmuz’daki silahlı eylem, terör örgütünün aslında son eylemidir.

Asıl terör eylemi, onun öncesinde gerçekleştirdiği ve sureti haktan görünen ama aslında Türk-İslam medeniyetinin omurgasını felç etmeyi hedefleyen, yapılanma eylemleridir. Bizler, FETÖ'nün tüm mahrem yapılarını çökerttik, çökertmeye de devam ediyoruz.

Finans kaynaklarını kuruttuk, propaganda alanlarını kapattık, kurumlarımıza yaşattıkları tahribatı hızlı bir şekilde giderdik. Güvenlik birimlerimizce 332 bin 467 şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 101 bin 305'i tutuklandı ve 104 bin 341 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Cezaevlerinde halen 19 bin 297 şahıs tutuklu/hükümlü bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu yurt içindeki terörist sayısını açıkladı
GÜNDEM
Bakan Soylu yurt içindeki terörist sayısını açıkladı

'22 TONUN ÜZERİNDE EROİN ELE GEÇİRDİK'

Bir diğer küresel güvenlik meselesinin de uyuşturucu olduğunu vurgulayan Soylu, uyuşturucunun terörün en büyük finansman kaynağı olduğunu işaret ederek, "Belki de dünyanın en büyük, en tehlikeli terör olayıdır. 2015-2019 yılları arasında küresel düzeyde, kokain yakalaması yüzde 104, eroin yakalaması yüzde 73, esrar yakalaması yüzde 31 artmıştır. Sentetik uyuşturucu ve özellikle metamfetamin tehdidi artıyor.

Ülkemizde 2015-2021 arasında yakalanan metamfetamin 22 kat arttı. 2021 yılında yakalanan metamfetamin miktarı ise 5 bin 500 kilogramın üzerindedir. Bu yıl da gümrük verileri dahil 6 bin 729 kilo metamfetamin yakalamamız vardır. Geçen yıl 22 tonun üzerinde eroin ele geçirdik.

  • Avrupa'nın uyuşturucu yakalamasında, hiç tartışılmayacak kadar önemli ölçüde ve büyük yakalamalar yapan, uyuşturucunun kendi coğrafyamıza ve başka coğrafyalara yaygınlaşmasını engelleyen dünyanın bu konudaki en önemli ülkesiyiz. Ciddi saha araştırmaları yapıyoruz. Hatta atık sularda bile uyuşturucu madde taraması yapıyoruz. Bu mücadelenin sonunda 2017'de 941 olan uyuşturucuda aşırı doz kullanımından gerçekleşen ölüm sayısını azaltarak 2021 itibarıyla 270'e indirmeyi başardık" dedi.

Servet dolu araçla mola
HAYAT
Servet dolu araçla mola
Esrarengiz Höyük

Esrarengiz Höyük

Türkiye'de başka örneği yok: Tüm sırları gün yüzüne çıkaracak.
Telaşlanacak durum yok

'Telaşlanacak durum yok'

Uzmanından 'maymun çiçeği' açıklaması.
Erdoğan konuşuyor

Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderler Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar.

​ABD Başkanı Biden: Kongre'den karar çıkacağına inanıyorum.

​Stoltenberg'den Rusya'ya gözdağı.

​MSB duyurdu: 10 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Altıeylül çiftçinin yanında

Altıeylül çiftçinin yanında

​Başkan Avcı 'Taşın altına elimizi koyuyoruz' diyerek protokolü imzaladı.

Savaşın sembolü olmuştu: Rusya'dan dikkat çeken hamle.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.