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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Siyaset kurnazlıkla değil asaletle yürür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de yer alan Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapma taleplerinin reddedildiğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Meydanın 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmediğini vurgulayan Bakan Soylu, "Acizliğe ve yalana başvurulması ve siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bakan Süleyman Soyludan Kemal Kılıçdaroğluna miting alanı tepkisi: Siyaset kurnazlıkla değil asaletle yürür
Süleyman Soylu - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'ta Mersin'de yapacakları mitingin iktidar tarafından yasaklanmaya çalışıldığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu, "Mitingimizden niye rahatsızlık duyuyorlar anlamakta zorluk çekiyorum. Demek ki bir kusurları var. Sayın Vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelişmeler üzerine Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

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"SİYASET KURNAZLIKLA DEĞİL ASALETLE YÜRÜR"

Bakan Soylu açıklamasında, "Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür. Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir. Acizliğe ve yalana başvurulması ve siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

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