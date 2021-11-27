Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Siyaset kurnazlıkla değil asaletle yürür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'ta Mersin'de yapacakları mitingin iktidar tarafından yasaklanmaya çalışıldığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu, "Mitingimizden niye rahatsızlık duyuyorlar anlamakta zorluk çekiyorum. Demek ki bir kusurları var. Sayın Vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelişmeler üzerine Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
"SİYASET KURNAZLIKLA DEĞİL ASALETLE YÜRÜR"
Bakan Soylu açıklamasında, "Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür. Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir. Acizliğe ve yalana başvurulması ve siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz." ifadelerine yer verdi.
Açıklamanın tamamı ise şöyle: