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Bakan Tekin duyurdu: LGS sonuçları yarın açıklanacak

Bakan Tekin duyurdu: LGS sonuçları yarın açıklanacak

Pınar Görgü
Pınar Görgü
13:3610/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu.
Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının yarın saat 10.00'da açıklanacağını duyurdu. Tercihler ise 14-24 Temmuz arasında yapılacak.

15 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları yarın saat 10.00'da açıklanacak. Tercihler ise 14-24 Temmuz arasında yapılacak.

MEB ayrıca LGS tercih süreci için velilere kılavuz yayınladı.

Kılavuzda, tercih süreci, lise türleri, nakil işlemleri ve yerleştirmelere ilişkin bilgiler ile sıkça sorulan sorular ve öneriler gibi detaylı başlıklar yer alıyor.

Kılavuzda tercih döneminde velilere yönelik şu öneriler yer aldı:

"Bu süreçte çocuğunuza yönelik bilgilendirici ve rehberlik edici bir tutum sergileyin. Her çocuk biricik ve kendine özeldir. Önemli olan çocuğa destek olup kendini keşfetmesine yardımcı olmaktır. Çocuğunuzun hayallerini dinlemek, gitmek istediği okul ve gelecekte seçeceği meslek hakkında size ipuçları verebilir. Çocuğunuzun ilgi alanlarını ve yeteneklerini desteklemek için onlara fırsatlar sunabilirsiniz.
Çocuklarınızın tercih edecekleri okulların yurt, konaklama, ulaşım, beslenme gibi imkanları hakkında okul web sitelerinden araştırma yapabilirsiniz. Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi gelişim sürecini dikkate alarak değerlendirebilirsiniz. Tercih döneminde baskıcı ve karar verici tutum yerine bilgilendirici ve rehberlik edici bir tutum sergileyebilirsiniz. Çocuğunuzun istek ve hayallerinin sizinkinden farklı olabileceği bilinciyle yaklaşabilirsiniz."


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