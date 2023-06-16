Bakan Tunç provokatif eylemlere tepkisini yineledi: İsviçre hükümetinin hukuka saygı duymasını bekliyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlık görevine geldikten sonra memleketi Bartın'a ilk ziyaretini yaptı. Bartın Gecen köyü girişindeki polis noktasında, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ile bölge halkından bir grup tarafından, konfeti ve davul zurnayla karşılanan Bakan Tunç, çocuklara oyuncak dağıttı. Bartın Valiliği'ne geçen Bakan Tunç, burada Vali Nurtaç Arslan ve protokol üyeleriyle bir araya geldi.
Buradaki ziyaretinin ardından Bakan Tunç İsviçre’nin Zürih kentinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan eylemlere yönelik açıklamalarda bulunarak tepkisini yineledi.