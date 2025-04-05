Bakan Tunç yeni düzenlemeyi duyurdu: Avukat ödemeleri artık elektronik ortamda

Bakan Tunç, "Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında barolar tarafından görevlendirilen avukatlarımıza yönelik zorunlu müdafi ücreti ödemelerinin bugün itibarıyla tüm Türkiye genelinde elektronik ortamda yapılabilmesini sağladık. Bu amaçla Ulusal Yargı Ağı Sistemimiz (UYAP) ile Türkiye Barolar Birliği'nin kullandığı Ulusal Hukuk Ağı Projesi sisteminin entegrasyonunu tamamladık. Avukatlarımız böylece CMK ödemelerine ilişkin belgeleri UYAP aracılığıyla online sistem üzerinden yükleyebilecek, ödemeler de yine elektronik ortamda sağlanacak. Bu uygulamayla; zorunlu müdafi ücretlerinin avukatlarımıza ödenmesi süreci daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanacak. Barolarımızın ve adliyelerimizin iş yükü ve kırtasiye işlemleri azalacak. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Elektronik ödeme uygulamasının barolarımız ve avukatlarımız için hayırlı olmasını diliyorum"