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Bakan Tunç'tan 'Adli Yıl' paylaşımı: Hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün başlayan 2024-2025 Adli Yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda, adaletin mülkün temeli, toplumsal barış ve huzurun teminatı, hakkı hak sahibine teslim etmek, her şeyi yerli yerine koymak olduğunu belirten Bakan Tunç, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak, adalete olan güveni zirveye taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Seda Ekinci
11:05 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Tunç'tan 2024-2025 Adli Yılı paylaşımı
Adalet Bakanı Tunç'tan 2024-2025 Adli Yılı paylaşımı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024-2025 Adli Yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bakan Tunç mesajında hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak, adalete olan güveni zirveye taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Bakan Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:
  • "Adaletin tecellisi için fedakarca görev yapan hakimlerimize, Cumhuriyet savcılarımıza, avukatlarımıza ve tüm adalet teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak, adalete olan güveni zirveye taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Demokrasimizin standartlarının yükseltilmesi, hukuk devletinin güçlendirilmesi, temel hak ve hürriyetlerin genişletilmesi adına önemli reformlara imza atmaya devam edeceğiz."



#Yılmaz Tunç
#Adalet Bakanı
#2024-2025 Adli Yılı
11 dakika önce
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