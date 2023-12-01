Bakan Tunç'tan görevden alınan Şebnem Korur Fincancı hakkında açıklama

Hem terör örgütlerine hem de terör övücülerine yönelik mücadele sürüyor.





Geçtiğimiz yıl PKK'ya sempatizyanlığı ile tanınan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan açıklamalar yaptı.





Şanlı Mehmetçik için, ‘kimyasal silah kullanıyor’ iftirası atan Şebnem Korur Fincancı için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, süratle harekete geçti.









Savcılık görevden alınmasını talep etti





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korur'un, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti.





Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin görevden alınması talebiyle açılan davanın karar duruşması Ankara Dışkapı Adliyesi'nde görüldü.





Hakim, Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasına karar verdi. Bu kararla TTB'nin 11 kişinin merkez konseyi tamamen görevden alınmış oldu.





Görevden alınanlar arasında Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da yer alıyor.





"Hep beraber süreci takip edeceğiz"





Konu hakkında konuşan Bakan Tunç'un ifadeleri şu şekilde;





Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın Türk askeri ile ilgili iddiasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Bakan Tunç, “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var.





Ancak burada kendi kanunlarına aykırı tutum nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız bir davaname hazırladı. Yargının verdiği bir karar söz konusu. Hep beraber süreci takip edeceğiz.











