Bakan Tunç'tan Narin cinayetine ilişkin flaş açıklama: Yeni kamera görüntüleri var, TÜBİTAK'a gönderildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.





Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Narin kızımızın maalesef cansız bedeni 19 gün sonra bulundu. Gerçekten milletçe bizi derinden sarstı. Hunharca bir cinayete kurban gitmesi bizi çok üzdü.





Bu kapsamda soruşturmalar da etkin bir şekilde devam etti. Bizi derinden sarsan olayın aydınlatılması için gayretler sürüyor.





Elde edilen deliller var, ifadeler var. Soruşturma aşamasında şu anda 12 şüpheli tutuklu. 3 adli kontrol kararı verilen kişi var. Bu soruşturma kapsamında 268 kişinin ifadesi var.





Tespit edilen birtakım kamera görüntüleri var. Dün TÜBİTAK'a gönderildi, inceleniyor.





Narin kızımızın katilleri mutlaka bu soruşturma kapsamında tespit edilecek, yargı huzuruna çıkarılacak. Çok uzun sürmez. Hesap verecekler."



