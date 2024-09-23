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Bakan Tunç'tan Narin cinayetine ilişkin flaş açıklama: Yeni kamera görüntüleri var, TÜBİTAK'a gönderildi

Bakan Tunç'tan Narin cinayetine ilişkin flaş açıklama: Yeni kamera görüntüleri var, TÜBİTAK'a gönderildi

Pınar Görgü
11:3623/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin son durumu açıkladı. Tunç, "Bugüne kadar 268 kişinin ifadesi alındı. Soruşturma gizli. Gizlilik kapsamında delillerle ilgili kamuoyuna yansımayan hususlar da söz konusu. Tespit edilen birtakım kamera görüntüleri var. TÜBİTAK'a gönderildi, inceleniyor" dedi. Karanlıkta hiçbir şeyin kalmayacağını belirten Bakan Tunç, "Katilleri yargı önüne çıkarılacak, çok uzun sürmez hesap verecekler" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.


Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Narin kızımızın maalesef cansız bedeni 19 gün sonra bulundu. Gerçekten milletçe bizi derinden sarstı. Hunharca bir cinayete kurban gitmesi bizi çok üzdü.


Bu kapsamda soruşturmalar da etkin bir şekilde devam etti. Bizi derinden sarsan olayın aydınlatılması için gayretler sürüyor.


Elde edilen deliller var, ifadeler var. Soruşturma aşamasında şu anda 12 şüpheli tutuklu. 3 adli kontrol kararı verilen kişi var. Bu soruşturma kapsamında 268 kişinin ifadesi var.


Tespit edilen birtakım kamera görüntüleri var. Dün TÜBİTAK'a gönderildi, inceleniyor.


Narin kızımızın katilleri mutlaka bu soruşturma kapsamında tespit edilecek, yargı huzuruna çıkarılacak. Çok uzun sürmez. Hesap verecekler."


#Narin Güran
#Yılmaz Tunç
#Adalet Bakanlığı

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