Bakan Tunç'tan olaylı derbi açıklaması: Suç işlenmişse futbolcular da soruşturulur

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylı derbiyle ilgili yaptığı açıklamada Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle 12 kişinin gözaltına alındığını, görüntülerin tek tek incelendiğini duyurdu. Ayrıca, 'Suç işlenmişse futbolcular da soruşturulur' diyen Bakan Tunç, caydırıcılık için yeni düzenleme hazırlığı olduğunu söyledi.





Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. Suç işlenmişse futbolcular da soruşturulur. Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Buna rağmen 'Acaba para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı, yok mu?' konusunu değerlendirdik. Bir taslak çalışmamız oluştu. Seçim sonrası Meclis'imizin takdirine sunacağız.





Eylem Tok ve oğlunun iade dosyası ile geçici tutuklama evrakımızı ABD'ye gönderdik. ABD Adalet Bakanlığı'ndan istenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık gönderdik, süreci takip ediyoruz. Dosyada bir eksiklik yok iadeyle alakalı.





(CHP'de para sayma görüntüleri soruşturması) Savcılık bu paraların kaynağını elbette ki soracaktır, sorgulayacaktır. Çünkü kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki ortaya çıktı. Eğer bir suç varsa, bir kara para varsa, bir suçtan kaynaklanan gelir varsa tüm bunlar ortaya çıkacaktır.





Bizim savcılığa talimat vermemiz söz konusu değil. Savcılık benim beyanatımdan önce zaten soruşturmayı başlattı. Benim yargıya talimat vermem, savcılığa talimat vermem söz konusu olamaz."











