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Bakan Tunç'tan sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifine dair açıklama: Teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil

Sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifine dair açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''Teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil, zaten bu suçtur'' ifadelerini kullandı.

12:22 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:28 - 24/07/2024 Çarşamba
DHA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen AK Parti Grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.


Yılmaz, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine yönelik yapılan eleştirilere cevap vererek, “Sebepsiz yere hayvan öldürmek hapis cezasını gerektirir. Burada kanun teklifini okusunlar. O teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil, zaten bu suçtur. Dolayısıyla, insan sağlığına zarar veren, tehlike arz eden, hem insanlara hem de hayvanlara zarar veren hayvanlarla ilgili tedbir alınmasıyla alakalı bir konu. Bunu çarpıtmya hiç gerek yok. Bu eleştirileri yaparak bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışanlar maalesef yanlış yapıyorlar. Özellikle meclisteki bağırmalar, çağırmalar hiç yakışmıyor” ifadelerini kullandı.


#Sokak Köpekleri
#TBMM
#Yılmaz Tunç
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