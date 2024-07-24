Bir köpek saldırısı daha: Yaralı kurtulan kadın hastaneye kaldırıldı saldırgan köpeklerin sahibi serbest bırakıldı

Rottweiler Genel Özellikleri

Anavatanları Almanya’nın Rottweil kasabasıdır.

Çok eski bir köpek cinsidir.

Fiziksel olarak iri köpeklerdir.

Kulakları düşük, yanakları sarkıktır.

Kısa tüylü oldukları için tüy dökme problemleri neredeyse yoktur, tüy bakımları kolaydır.

Kasları belirgin ve güçlü bir hayvandır.

Çok çevik köpeklerdir.

Fazla havlamazlar. Havladıklarında sesleri çok kuvvetli ve kalın çıkar.

Düzenli egzersize ihtiyaç duyarlar. Geniş alanlarda koşmayı isterler.

Sahipleriyle oyun oynamaktan çok hoşlanırlar.

Zeki ve inatçıdırlar.

Meraklı, gözlemci ve dikkatli hayvanlardır.

Agresif davranışlara eğilimli bir yapıya sahip olsalar da doğru bir eğitimden geçtiklerinde uysal ve itaatkâr olurlar.

Öğrenmeye ve eğitime açık köpek ırklarındandır.

Ataları çoban köpeği olduğu için, koruma içgüdüleri fazladır. Sahiplerini ve yuvalarını koruma eğilimi bazen aşırıya kaçabilir. Herhangi bir tehlike sezdikleri anda durdurulmaları zor olabilir.

Tanımadıkları insanlara ve diğer canlılara sevecen davranmayabilirler. Onlara alışmaları zaman alır.

Sahiplerinden yoğun ilgi ve sevgi beklerler. Tek başlarına kalmaktan hoşlanmazlar.

Kuyrukları kesilmemelidir.

İyi bir bakımla 10 seneden biraz daha fazla bir ömürleri vardır.