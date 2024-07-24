Bir köpek saldırısı daha: Yaralı kurtulan kadın hastaneye kaldırıldı saldırgan köpeklerin sahibi serbest bırakıldı

Niğde'de, evine giderken önünden geçtiği fabrikadaki 2 köpeğin saldırısına uğrayan 54 yaşındaki Meryem Birol'un tedavisi sürüyor. Yaralı kadına hastanedeki müdahaleler devam ederken saldırgan köpeklerin sahibi H.K. gözaltının ardından serbest bırakıldı.
Olay, 22 Temmuz'da saat 20.00 sıralarında Altunhisar ilçesinde meydana geldi. Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde bakım personeli olarak çalışan Meryem Birol, iş yerinden çıkıp evine giderken, önünden geçtiği fabrikadaki Rottweiler cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı.
Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtulan Birol, sol kolu, sol bacağı, ağız ve burnunun kenarlarından yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulansla Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Birol, buradaki müdahalenin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Birol'un hastanede tedavisi sürerken köpeklerini sahibi H.K. ise gözaltına alındı. Öte yandan, köpeklerin saldırısı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Köpekler aşılı ve karneli
Meryem Birol'un şikayetçi olduğu H.K., İlçe Tarım Müdürlüğü kontrolünde 10 gün karantinaya alınan köpeklerinin karnesi olduğunu ve düzenli olarak aşılarının yaptırıldığını söyledi. H.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili savcılık soruşturmasının sürdürüldüğü bildirildi.
Rottweiler Genel Özellikleri
Anavatanları Almanya’nın Rottweil kasabasıdır.
Çok eski bir köpek cinsidir.
Fiziksel olarak iri köpeklerdir.
Kulakları düşük, yanakları sarkıktır.
Kısa tüylü oldukları için tüy dökme problemleri neredeyse yoktur, tüy bakımları kolaydır.
Kasları belirgin ve güçlü bir hayvandır.
Çok çevik köpeklerdir.
Fazla havlamazlar. Havladıklarında sesleri çok kuvvetli ve kalın çıkar.
Düzenli egzersize ihtiyaç duyarlar. Geniş alanlarda koşmayı isterler.
Sahipleriyle oyun oynamaktan çok hoşlanırlar.
Zeki ve inatçıdırlar.
Meraklı, gözlemci ve dikkatli hayvanlardır.
Agresif davranışlara eğilimli bir yapıya sahip olsalar da doğru bir eğitimden geçtiklerinde uysal ve itaatkâr olurlar.
Öğrenmeye ve eğitime açık köpek ırklarındandır.
Ataları çoban köpeği olduğu için, koruma içgüdüleri fazladır. Sahiplerini ve yuvalarını koruma eğilimi bazen aşırıya kaçabilir. Herhangi bir tehlike sezdikleri anda durdurulmaları zor olabilir.
Tanımadıkları insanlara ve diğer canlılara sevecen davranmayabilirler. Onlara alışmaları zaman alır.
Sahiplerinden yoğun ilgi ve sevgi beklerler. Tek başlarına kalmaktan hoşlanmazlar.
Kuyrukları kesilmemelidir.
İyi bir bakımla 10 seneden biraz daha fazla bir ömürleri vardır.