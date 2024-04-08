Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinin ilk 2 gününde toplam 12 vatandaşımız hayatını kaybetti

“Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin 2. günü 7 Nisan pazar tarihinde 24 saatlik sürede: 572 trafik kazası meydana geldi. 408 bin 796 araç denetlendi. 19 bin 488 araca hız ve radar işlemi, 33 bin 145 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 2 gününde maalesef toplam 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam bin 966 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum”