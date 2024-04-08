Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinin ilk 2 gününde toplam 12 vatandaşımız hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk iki gününde, yurt genelinde meydana gele toplam 572 trafik kazasında, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 966 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya,
“Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin 2. günü 7 Nisan pazar tarihinde 24 saatlik sürede: 572 trafik kazası meydana geldi. 408 bin 796 araç denetlendi. 19 bin 488 araca hız ve radar işlemi, 33 bin 145 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 2 gününde maalesef toplam 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam bin 966 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum”
ifadelerine yer verdi.
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;
- Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.
- Bayram tatilinin 2. günü 7 Nisan 2024 Pazar tarihinde 24 saatlik sürede:
- 📌5️⃣7️⃣2️⃣ trafik kazası meydana geldi.
- 📌4️⃣0️⃣8️⃣.7️⃣9️⃣6️⃣ araç denetlendi.
- 📌1️⃣9️⃣.4️⃣8️⃣8️⃣ araca hız ve radar işlemi,
- 📌3️⃣3️⃣.1️⃣4️⃣5️⃣ araca ise diğer işlemler yapıldı.
- Bayram tatilinin ilk 2 gününde ( Cumartesi ve Pazar) maalesef toplam 1️⃣2️⃣ vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam 1️⃣.9️⃣6️⃣6️⃣ vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
- ⚠️Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım,
- Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.
- Lütfen aklımızdan çıkartmayalım. #HayatlaYarışılmaz❗️
#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
#Ramazan Bayramı
15 dakika önce