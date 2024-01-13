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Bakan Yerlikaya duyurdu: Sosyal medya provokasyonuna geçit yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası yapan ve provokatif paylaşımlarda bulunan 60 kişinin tespit edildiğini duyurdu. Belirlenen 53 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, Türkiye'de bulunan 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
08:44 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:03 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Sosyal medyada terör provokasyonuna geçi yok
Sosyal medyada terör provokasyonuna geçi yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası yapan ve provokatif paylaşımlarda bulunan 60 kişinin belirlendiğini duyurdu. Tespit edilen 53 şüphelinin yurt dışında olduğu belirtilirken, Türkiye'de bulunan 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.


Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;
  • Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden “provokatif amaçlı olarak”
  • Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, Propagandasını yapan ve Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi.

  • 53 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

  • Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 4’ü yakalandı. 3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir.

  • Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizin Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Şehitlerimizin kimlikleri beli oldu: Milli Savunma Bakanı Güler'den şehit askerler için taziye mesajı
Şehitlerimizin kimlikleri beli oldu: Milli Savunma Bakanı Güler'den şehit askerler için taziye mesajı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler'in Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuşlar Serkan Sayin, Hakan Gün, Ahmet Köroğlu, Piyade Sözleşmeli Erler Müslüm Özdemir, Kemal Batur, Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Erler Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin'in fotoğraflarına yer verildi."Kahraman silah arkadaşlarımız 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.

Türkiye şehitlerine ağlıyor: Hain saldırıya tepki yağdı siyasilerden peş peşe mesajlar geldi
Türkiye şehitlerine ağlıyor: Hain saldırıya tepki yağdı siyasilerden peş peşe mesajlar geldi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 5 askerimizin şehit olduğunu, 8 askerimizin yaralandığını duyurdu. Acı haber sonrası siyasilerden başsağlığı mesajları peş peşe geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için yayınladığı taziye mesajında "Sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içerikleri paylaşmayalım, terör örgütlerinin bölücü propagandalarına alet olmayalım. Terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup, yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim" ifadelerini kullandı.


#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
#terör
#propoganda
#provokasyon
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