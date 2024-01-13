Bakan Yerlikaya duyurdu: Sosyal medya provokasyonuna geçit yok

Sosyal medyada terör provokasyonuna geçi yok
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası yapan ve provokatif paylaşımlarda bulunan 60 kişinin belirlendiğini duyurdu. Tespit edilen 53 şüphelinin yurt dışında olduğu belirtilirken, Türkiye'de bulunan 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;
- Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden “provokatif amaçlı olarak”
- Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, Propagandasını yapan ve Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi.
- 53 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı.
- Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 4’ü yakalandı. 3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir.
- Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizin Allah ayaklarına taş değdirmesin.
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2 saat önce