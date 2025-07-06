Bakan Yerlikaya yangın bölgesinde son durumu açıkladı: Yangınlarda hasar ön tespit çalışmaları tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarındaki son durumu açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"İlk andan itibaren kurum ve kuruluşlarımız büyük mücadele örneği verdi. Köklü teşkilatımız AFAD da yangında ve sonrasında hizmetlerini yapıyor. Emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Yangından hemen sonra hasar tespitlerini yaptık. Kesin tespitler için çalışmaları yapıyoruz. Bu noktada da değerlendirmeler bitti. Yarın itibariyle tamamlanacak.

30'ar milyon lira kaynak gönderdik valiliğimize. Geçici barınma olarak içinde klima, elektrik ocakları, buzdolabı olan konteynerlar temin edeceğiz. Talep edenlere bunları kurduk. Bunları verdik veriyoruz.

6 ay içinde hak sahiplerine teslim edilecek

İzmir genelinde ön hasar tespitleri ile ilgili çalışmalarla 228 konut, 15 ahırın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. AFAD TOKİ koordinasyonunda hak sahipleri netleşince 5-6 ay içinde hak sahiplerine anahtarlarını teslimini yapacağız. Ahırların da yapımını yapacağız.

Destek ödemeleri ile ilgili şu ana kadar zarar tespiti yapılanlara 16 milyon lira ödedik. Pazartesi sabah veya en geç salı günü ödemelerini yapacağız.

Tarım zararları ile ilgili il tarım müdürlüğünün çalışması var. Bu biraz zaman alıyor. Nerede kayıtlı yeriniz varsa arkadaşlarımız gelip tespitini yaptıktan sonra destek ödemesi yapılacak. Aile Bakanlığı'nın da eşya zarar ödemelerine başlayacak.

Asrın felaketi depremden bugüne 250 bininci anahtar teslimini geçen ay yaptık. Buradaki bütün hasarlı yapıları da en fazla 6 ay içinde daha güzelini yapıp teslim edeceğiz.

Buradaki yolla ilgili şikayetler için protokol yapacağız. Bu yolu inşallah doğru bir noktaya getireceğiz. Anlayışınız için teşekkür ediyorum.

Zor bir 10 gün yaşadınız. Bu gördüğünüz, gördükçe üzüldüğünüz yanan yerler Orman Bakanı'mız ve mesai arkadaşları sayesinde tamamına fidanlar dikilecek.

Eğer rüzgar bu kadar hıza ulaşmasaydı, nem böyle düşemese, sıcaklık böyle yükselmese yangın 10 gün sürmezdi ve yangın kısa sürede sönerdi."







