Son 10 günde çıkan 761 yangının tamamı kontrol altına alındı

"Hava araçlarımız yaz başından bu yana 19 bin 135 sorti yapmış ve 62 bin 881 ton su atmıştır. Yaklaşık 3 bin yangının 761'i yangınların yoğunlaştığı 26 Haziran'dan bu yana çıkmıştır. Yani yılbaşından itibaren çıkan yangınların yüzde 25'i sadece son 10 günde meydana gelmiştir.