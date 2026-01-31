Yeni Şafak
Bakan Yumaklı: Suyu korumak artık tercih değil ortak bir sorumluluktur

Bakan Yumaklı: Suyu korumak artık tercih değil ortak bir sorumluluktur

11:5331/01/2026, Cumartesi
AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Su Verimliliği Seferberliği"nin 3 yaşında olduğunu belirterek, suyu daha verimli kullanmak ve yarınlara güvenle aktarmak için herkese büyük sorumluluk düştüğünü bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Suyu korumanın artık tercih değil, ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Suda Sıfır Kayıp" anlayışıyla 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan
"Su Verimliliği Seferberliği"
nin 3 yaşında olduğunu kaydetti.
Yumaklı,
"Her damlası kıymetli olan suyumuzu daha verimli kullanmak, yarınlarımıza güvenle aktarmak için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Gelin hep birlikte bu seferberliğe siz de ortak olun"
ifadelerini kullandı.


