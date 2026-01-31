Yeni Şafak
Yarıyıl tatili sona eriyor ilk ders zili 2 Şubat’ta çalacak

11:5031/01/2026, Cumartesi
IHA
Yarıyıl tatili bitiyor: Milyonlarca öğrenci Pazartesi günü kaldığı yerden eğitim öğretim yılına devam edecek...
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğla’da da 2025-2026 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatili sona eriyor. İlk ve orta dereceli okullarda 16 Ocak’ta başlayan yarıyıl tatili, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü öğrencilerin yeniden ders başı yapmasıyla tamamlanacak.

Muğla genelinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı birinci dönemi kapsamında resmi ve özel olmak üzere toplam 823 okulda, 161 bin 583 öğrenci ve 15 bin 943 öğretmen yarıyıl tatiline girmişti. Tatilin ardından ikinci dönem eğitim süreci başlayacak. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.



