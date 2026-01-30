Menteşe’de kaybolan kadından acı haber: Cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgilere göre, Karabağlar Yaylası Gökkıble mevkiinde bir kadının hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgedeki yoğun yağışlar nedeniyle arazinin suyla dolması, ekiplerin işini zorlaştırdı. Sağlık ve emniyet güçleri, olay yerine ancak bir iş makinesi (kepçe) yardımıyla ulaşabildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, kadının hayatını kaybettiği kesinleşti.