Menteşe’de kaybolan kadından acı haber: Cansız bedeni bulundu

Menteşe'de kaybolan kadından acı haber: Cansız bedeni bulundu

14:5130/01/2026, الجمعة
IHA
Muğla’nın Menteşe ilçesinde dün öğle saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan Ömriye Duman’dan kötü haber geldi. Duman’ın cansız bedeni, Karabağlar Yaylası’nda vatandaşlar tarafından bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Karabağlar Yaylası Gökkıble mevkiinde bir kadının hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgedeki yoğun yağışlar nedeniyle arazinin suyla dolması, ekiplerin işini zorlaştırdı. Sağlık ve emniyet güçleri, olay yerine ancak bir iş makinesi (kepçe) yardımıyla ulaşabildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, kadının hayatını kaybettiği kesinleşti.

Ölüm nedeni otopsiyle netleşecek

Polis ekiplerinin yürüttüğü kimlik tespit çalışmalarında, hayatını kaybeden kişinin dün öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki Ömriye Duman olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Duman’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Evin bahçesinde ağaçta asılı halde bulunan Duman’ın intihar mı yoksa başka bir nedenden mi hayatını kaybettiği yapılacak otopsi ve emniyetin incelemesi sonucu netlik kazanacak.




