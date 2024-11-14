Bakanlık o markaları duyurdu: Dana kıymanın içine karıştırmışlar

, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden duyurmaya devam ediyor.

, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden duyurmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

başlıkları altında, halk sağlığını riske atan markalar ve ürünler listeleniyor.

başlıkları altında, halk sağlığını riske atan markalar ve ürünler listeleniyor.

"Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar"

"Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar"

ve

ve

Her gün yenilenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.