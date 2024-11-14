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Bakanlık o markaları duyurdu: Dana kıymanın içine karıştırmışlar

Bakanlık o markaları duyurdu: Dana kıymanın içine karıştırmışlar

Lokman Özdemir
09:5214/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
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Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerinde tespit ettiği taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini her gün güncellemeye devam ediyor. Son yapılan analizlerde, sağlığı tehdit edecek şekilde tağşiş ve taklit içeren et, kıyma ve sucuk markaları kamuoyuna duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı
, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden duyurmaya devam ediyor.

Sitede
"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar"
ve
"Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar"
başlıkları altında, halk sağlığını riske atan markalar ve ürünler listeleniyor.

Her gün yenilenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.



Dana kıymada hile


Son yapılan testlerde, dana kıyma içerisinde
kanatlı eti
kullanımı tespit edildi.

İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:



#Tarım ve Orman Bakanlığı
#marka
#sağlık

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