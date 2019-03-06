Bakırköy adliyesi önünde silahlı saldırı

İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.