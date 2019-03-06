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İstanbul Bakırköy adliyesi önünde silahlı saldırı - Son dakika

Bakırköy adliyesi önünde silahlı saldırı

İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Son dakika
Son dakika

İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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