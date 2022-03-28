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İSTANBUL

Balıkçılarda mayın tedirginliği

İstanbul Boğazı girişinde görüldüğü iddia edilen mayının kendileri için tehlikeli olduğunu ifade eden balıkçı Yavuz Kara, “Balıkçılara trol arkadaşlarımıza Sahil Güvenlik komut vermiş herhalde. Denize çoğu çıkmadı. Çıkanlar da geri geliyor. Mayın bir metre suyun içindeymiş görülen bir şey değilmiş. Balıkçılar için de gemiciler için de çok büyük tehlike bu. Bizden şuan gören yok” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Balıkçılarda mayın tedirginliği
Balıkçılarda mayın tedirginliği.

İstanbul Boğazı girişinde görüldüğü iddia edilen mayının kendileri için tehlikeli olduğunu ifade eden balıkçı Yavuz Kara, “Balıkçılara trol arkadaşlarımıza Sahil Güvenlik komut vermiş herhalde. Denize çoğu çıkmadı. Çıkanlar da geri geliyor. Mayın bir metre suyun içindeymiş görülen bir şey değilmiş. Balıkçılar için de gemiciler için de çok büyük tehlike bu. Bizden şuan gören yok” dedi.

SAS TİMLERİ İNCELEDİ


Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldiği iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim Sarıyer-Garipçe açıklarında bulunan cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından incelenirken, balıkçılarda da tedirginlik yaşattı.

İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı: Tarama çalışmaları aralıksız sürüyor
FOTOĞRAF 14
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Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarındaki bir ticari gemiden \"mayın benzeri bir cisim görüldüğü\" ihbarında bulunulmasından sonra SAS timi bölgeye intikal ettirildi.
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Söz konusu cisim, mayın olduğunun tespitinin ardından emniyetli bir bölgeye çekilerek incelemeye alındı.
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Eski tip olduğu belirlenen mayının SAS timi tarafından etkisiz hale getirilmesinden sonra Aydın sınıfı mayın avlama gemisi TCG Akçay (M-270) da olası diğer tehditleri arama çalışmalarına katılmak üzere olay yerine sevk edildi.
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Boğaz'daki arama çalışmaları devam ediyor.
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İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı: Tarama çalışmaları aralıksız sürüyor
İstanbul Boğazı'nda SAS timi tarafından yapılan inceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayının imha edilmesinin ardından, mayın avlama gemisi TCG Akçay (M-270) da olası diğer tehditleri arama çalışmalarına katılmak amacıyla olay yerine intikal ediyor.

Karadenizli balıkçıların mayın endişesi: İsmini anmak bile tehlikeli
FOTOĞRAF 14
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Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınlar, büyük risk oluşturuyor.
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'Serseri mayın'ların, akıntıyla İstanbul Boğazı’na kadar ulaşabileceği öne sürülürken, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da yayınladığı NAVTEX ile gemilere dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.
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Doğu Karadenizli balıkçılar, Rusya Soçi Liman Müdürlüğü'nce, fırtınada kopup sürüklenmeye başladığı duyurulan yaklaşık 420 mayının, özellikle avlanma alanlarına yayılmasından korku ve endişe duyuyor.
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Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, mayınların, önlerindeki günlerde Karadeniz'de büyük bir tehdit oluşturacağını belirtti. Malkoç, \"Şu an yıldız havası esiyor.
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Ukrayna’da ne var ne yok bizim buraya geliyor. O mayınlar 20-25 gün sonra İğneada’dan Sinop’a kadar yayılabilir. Balıkçı ve gemiler için de çok tehlikeli. Yapacak bir şey yok, herkes kollayacak. Gözle görmüyorsun ama limanlık olsa radarla görürsün. Çok suyun üzerinde durmuyor.
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20-25 santim suyun üzerinde duruyor. Sabit mayınlar var dibinde onlar bize gelmez ama bize gelecek mayınlar, suyun üzerindeki mayınlar. Ege denizinde biz balıkçılık yaparken çok eski mayınlar vardı.
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Ama patlamamış, onları alıp atardık. Tabi bunlar yeni mayınlar, anında patlar. Bir gemiyi batıracak türde, çok tehlikeli. İsmini anmak bile tehlikeli. Allah korusun; denizin üzerinde gezici yani\" dedi.
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Türünü bilmedikleri mayınların kendilerini tedirgin ettiğini söyleyen balıkçı Cemal Malkoç da, “Adı üzerinde mayın, başıboş gezdiğinden, deniz vasıtalarının hepsi için sorun teşkil etmektedir. Buradan balıkçı arkadaşlarımıza sesleniyorum. Mayınları gördüğünüz yerde 112 acilden Sahil Güvenlik hattına bildirerek can ve mal güvenliği açısından bildirmenizi istiyoruz. Bugün bizim balıkçı gemilerinin o tür mayınlara çarpması esnasında batmama ihtimali yoktur, çok güçlü patlayıcılardır. Zaten devletimiz bu hususta açıklamaları yapıyorlar, Navtex veriyorlar” diye konuştu.
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Balıkçı Mustafa Zorlu ise, “Denizde görünmeyen bir tehlike. Denizdeki balıkçılar olarak tedirginiz.
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Ne zaman nerede karşımıza çıkacağı belli değil. Ama bizim bu Samsun civarına büyük ihtimal 1-2 ayı bulur gelmesi” ifadelerinde bulundu.
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Karadenizli balıkçıların mayın endişesi: İsmini anmak bile tehlikeli
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde balıkçılar, savaş nedeniyle Ukrayna'nın Rus savaş gemilerine karşı Odessa açıklarına döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların, avlanma alanlarına yayılmasından endişe duyuyor.


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