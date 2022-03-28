Balıkçılarda mayın tedirginliği.

İstanbul Boğazı girişinde görüldüğü iddia edilen mayının kendileri için tehlikeli olduğunu ifade eden balıkçı Yavuz Kara, “Balıkçılara trol arkadaşlarımıza Sahil Güvenlik komut vermiş herhalde. Denize çoğu çıkmadı. Çıkanlar da geri geliyor. Mayın bir metre suyun içindeymiş görülen bir şey değilmiş. Balıkçılar için de gemiciler için de çok büyük tehlike bu. Bizden şuan gören yok” dedi.

SAS TİMLERİ İNCELEDİ



Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldiği iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim Sarıyer-Garipçe açıklarında bulunan cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından incelenirken, balıkçılarda da tedirginlik yaşattı.

REKLAM

FOTOĞRAF 14 Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarındaki bir ticari gemiden \"mayın benzeri bir cisim görüldüğü\" ihbarında bulunulmasından sonra SAS timi bölgeye intikal ettirildi. Söz konusu cisim, mayın olduğunun tespitinin ardından emniyetli bir bölgeye çekilerek incelemeye alındı. Eski tip olduğu belirlenen mayının SAS timi tarafından etkisiz hale getirilmesinden sonra Aydın sınıfı mayın avlama gemisi TCG Akçay (M-270) da olası diğer tehditleri arama çalışmalarına katılmak üzere olay yerine sevk edildi. Boğaz'daki arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı: Tarama çalışmaları aralıksız sürüyor İstanbul Boğazı'nda SAS timi tarafından yapılan inceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayının imha edilmesinin ardından, mayın avlama gemisi TCG Akçay (M-270) da olası diğer tehditleri arama çalışmalarına katılmak amacıyla olay yerine intikal ediyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder