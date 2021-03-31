Gündem Balıkesirde enerjiye dev yatırımlar
BALİKESİR

Balıkesir haberleri:​ Balıkesir’de enerjiye dev yatırımlar ​

Balıkesir’de enerjiye dev yatırımlar

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi devreye aldığı üretim tesisi ile yıllık ortalama 400 bin ton çöpü işleyerek 50 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor. Öte yandan Büyükşehir, ilçelerde çiftçiler tarafından üretilen sebze ve meyvelerin jeotermal enerjiyle kurutulacağı doğa dostu Sebze Meyve Kurutma Tesisi’nin inşasına devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Balıkesir haberleri:​ Balıkesir’de enerjiye dev yatırımlar ​
Doğa ve iklim başlıklarını merkezine alarak politikalar üreten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, temiz ve sürdürülebilir bir çevre için yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesine yönelik adımlar atıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda devreye aldığı üretim tesisi ile çöpten enerji üretiyor. Yıllık ortalama 400 bin ton çöpün işlenerek 50 bin hanenin aylık enerji ihtiyacını karşılayan çevreci tesis sayesinde; son bir yılda iklim değişikliğine sebep olan 12 milyon metreküp metan gazının atmosfere salınımını da engellendi. Tesisin hem Balıkesir hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını, Türkiye’ye örnek bir çevre projesi olarak nitelendirilen projeler arasında yer aldığını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Balıkesir’de çöpü bir sorun olmaktan çıkarıp ekonomik ve ekolojik değere dönüştürdük. Doğaya, toprağa ve insana saygılı çevreci yatırımlarımız bundan sonra da artarak devam edecek” dedi.

Başkan Yücel Yılmaz tesislerde incelemelerde bulundu.
Başkan Yücel Yılmaz tesislerde incelemelerde bulundu.
  • Doğa ve iklim başlıklarını merkezine alarak politikalar üreten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, temiz ve sürdürülebilir bir çevre için yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesine yönelik adımlar atıyor. Bu kapsamda kapalı pazar yerlerinin çatısına güneş enerjisi santrali kurarak enerji üreten Büyükşehir Belediyesi, ayrıca şehrin jeotermal potansiyelini de harekete geçirecek projeleri devreye alıyor.

JEOTERMAL KURUTMA TESİSİ

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’in 20 ilçesinde, çiftçiler tarafından üretilen sebze ve meyveleri jeotermal enerji ile kurutacak, doğa dostu sebze meyve kurutma tesisinin inşasına da tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin kalkınmasına ve ürünlerinin katma değer kazanmasına vesile olacak tesiste; ilçelerde yetişen ürünler kurutularak Balıkesirli çiftçinin daha çok kazanmasının önü açılacak. Tesisin inşasının tamamlanmasıyla birlikte; şehre katma değer yaratılarak kullanım dışı tarım alanları aktif hale getirilecek ve gıda kayıplarının kurutularak önüne geçilecek.

Abone Ol Google News
Katliamdan keyif alıyor

Katliamdan keyif alıyor

​Sivillere yönelik saldırılara katılan komutandan skandal açıklama.
TVNET yılın en iyisi seçildi

TVNET yılın en iyisi seçildi

Güncel haber dalında başarı ödülüne layık görüldü.
4 dakikada yetiştiler

4 dakikada yetiştiler

​Yeni Şafak muhabiri KADES'i test etti.
DHKP-C komada

DHKP-C komada

Yönetici kadrosu tutuklanan terör örgütüne yeni bir darbe daha vuruldu.
Biden'a sözde <br>soykırım uyarısı

Biden'a sözde
soykırım uyarısı

​Ankara, arka kapı diplomasisini hızlandırdı.
Güney Kıbrıs'a çıkarma

Güney Kıbrıs'a çıkarma

​İsrail, Doğu Akdeniz'de sınırları dışındaki en büyük tatbikata hazırlanıyor.
Bahar temizliği

Bahar temizliği

​Eren-12 Güleşli Operasyonu başlatıldı.
Devlet <br>desteğiyle kurdu

Devlet
desteğiyle kurdu

Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor.
Çarklar hızlandı

Çarklar hızlandı

​Türkiye, üretimde güçlü konumunu sürdürürken dev tesis açılışları art arda geldi.
ABD’de eşbaşkanlık dönemi

ABD’de eşbaşkanlık dönemi

​Biden'ın gündemden düşmeyen demans rahatsızlığı yönetim şemasına da yansıdı.
HDP'ye ilk inceleme bugün

HDP'ye ilk inceleme bugün

​Davayı 15 kişiden oluşan heyet karara bağlayacak.
Canan Hanım reklam peşinde

Canan Hanım reklam peşinde

Osman Nuri Kabaktepe, çok merak edilen polemiği anlattı.
Kabe'de Ramazan hazırlığı

Kabe'de Ramazan hazırlığı

​Sağlık tedbirleri maksimum seviyede tutulacak.
Sanayi üretimini artıralım

Sanayi üretimini artıralım

​TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Özilhan'dan önemli açıklamalar.
Bu kadar yardım bize fazla

Bu kadar yardım bize fazla

​Artvin'in Dereiçi köyünden moral veren mesajlar geldi.
Letonya kabusu sürüyor

Letonya kabusu sürüyor

​A Milli Takımımız, Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.