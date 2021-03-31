Balıkesir’de enerjiye dev yatırımlar

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda devreye aldığı üretim tesisi ile çöpten enerji üretiyor. Yıllık ortalama 400 bin ton çöpün işlenerek 50 bin hanenin aylık enerji ihtiyacını karşılayan çevreci tesis sayesinde; son bir yılda iklim değişikliğine sebep olan 12 milyon metreküp metan gazının atmosfere salınımını da engellendi. Tesisin hem Balıkesir hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını, Türkiye’ye örnek bir çevre projesi olarak nitelendirilen projeler arasında yer aldığını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Balıkesir’de çöpü bir sorun olmaktan çıkarıp ekonomik ve ekolojik değere dönüştürdük. Doğaya, toprağa ve insana saygılı çevreci yatırımlarımız bundan sonra da artarak devam edecek” dedi.

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Başkan Yücel Yılmaz tesislerde incelemelerde bulundu.

Doğa ve iklim başlıklarını merkezine alarak politikalar üreten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, temiz ve sürdürülebilir bir çevre için yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesine yönelik adımlar atıyor. Bu kapsamda kapalı pazar yerlerinin çatısına güneş enerjisi santrali kurarak enerji üreten Büyükşehir Belediyesi, ayrıca şehrin jeotermal potansiyelini de harekete geçirecek projeleri devreye alıyor.

JEOTERMAL KURUTMA TESİSİ

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’in 20 ilçesinde, çiftçiler tarafından üretilen sebze ve meyveleri jeotermal enerji ile kurutacak, doğa dostu sebze meyve kurutma tesisinin inşasına da tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin kalkınmasına ve ürünlerinin katma değer kazanmasına vesile olacak tesiste; ilçelerde yetişen ürünler kurutularak Balıkesirli çiftçinin daha çok kazanmasının önü açılacak. Tesisin inşasının tamamlanmasıyla birlikte; şehre katma değer yaratılarak kullanım dışı tarım alanları aktif hale getirilecek ve gıda kayıplarının kurutularak önüne geçilecek.