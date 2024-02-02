İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 bin 482 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 3 bin 744'ünün ise tutuklandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya yapılan çalışmalar sonrasında 82 bin Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş kapsamında ülkelerine döndüğünü, 371 bin 433 vize ve vize muhafiyeti veya ikamet süresi biten yabancının ise kendiliğinden ülkeden çıkış yaptığını açıkladı.