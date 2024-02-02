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Balıkesir’de KAFES-34 operasyonu: Gökhan Kuş organize suç çetesi çökertildi

Balıkesir’de gerçekleştirilen "KAFES-34" operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş’un yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 13 şüpheli yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:03 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 08:30 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Balıkesir’de KAFES-34 operasyonu
Balıkesir’de KAFES-34 operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de gerçekleştirilen ‘KAFES-34' Operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin şu paylaşımda bulundu;

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Gökhan KUŞ’un yaptığı organize suç örgütünün;



📌Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak suretiyle yağma, tahsilatçılık ve tefecilik yaparak haksız menfaat elde ettikleri,

📌Korkutma ve haraç alma amaçlı olarak ikamet kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri,

📌Eğlence mekânlarına çöktükleri,

📌Silahlı tehdit, silahla yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.



Operasyonlar sonucu;


📌6️⃣ adet ruhsatsız tabanca ve

📌Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.





#KAFES-34 operasyonu
#Gökhan Kuş
#Operasyon
2 saat önce
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