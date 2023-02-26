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Balıkesir'de korkutan deprem

Balıkesir'in Havran ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Avrupa‑Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin ise merkez üssünün Edremit, büyüklüğünde ise 3.9 olduğunu açıkladı.

10:19 . 26/02/2023 Pazar
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Deprem

Deprem

Merkez üssü Balıkesir'in Havran ilçesi olan bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 7.8 kilometre olarak açıkladı.

Avrupa‑Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise merkez üssünün Edremit ilçesi, büyüklüğünde ise 3.9 olduğunu duyurdu.


#Balıkesir
#Edremit
#Deprem
2 saat önce
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