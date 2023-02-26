Balıkesir'de korkutan deprem

Deprem
Merkez üssü Balıkesir'in Havran ilçesi olan bir deprem daha meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 7.8 kilometre olarak açıkladı.
Avrupa‑Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise merkez üssünün Edremit ilçesi, büyüklüğünde ise 3.9 olduğunu duyurdu.
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