Balkanlar’da ABD-FETÖ ittifakı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Türkiye dışındaki birçok ülkede de ciddi bir yapılanmaya gitti. Özellikle Balkan ülkeleri içerisinde kamu ve özel sektörün kılcal damarlarına kadar sızan örgüt, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Romanya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Moldova, Kosova, Yunanistan, Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya’da yıllarca yapılandı. Balkanlar’daki yapılanma da tıpkı Türkiye’de olduğu gibi önce eğitim kurumları üzerinden başlatıldı.

14 EĞİTİM KURUMLARI VAR

FETÖ’nün Balkanlar’da en aktif olduğu ülkelerden biri Romanya. Örgüt, Romanya’daki faaliyetlerini perdelemek için Lumina Eğitim Kurumlarını kolej, teknik ve mesleki eğitim veren bir şirket olarak 1993’te kurdu. Örgüt, dil öğretimi müfredatıyla öğrenci kazanmaya çalışan okulların yanı sıra Türkçe dil kurslarıyla da eleman temininde bulunuyor. FETÖ yayın organı Zaman Gazetesi Rumence ve Türkçe olarak haftalık olarak yayınlanıyor. Romanya’daki kültürel faaliyetlerini Tuna Vakfı üzerinden yürüten FETÖ’nün ülkede toplam 14 eğitim kurumu bulunuyor. Romanya’da Lumina Eğitim Kurumları Vakfı, Tuna Vakfı ve Diyalog ve Evrensel Değerler Derneği adlı yapılanmaları da mevcut. Örgütün Romanya sorumluluklarının başını firari Fatih Gürsoy çekiyor.

BULGARİSTAN İTİBAR ETMEDİ

Bulgaristan’daki yapılanmasının temelini 1992 yılında Zaman gazetesiyle atan örgüt, Sofya ve Filibe’deki birkaç özel kurs ve dil okulu dışında Bulgaristan’da varlık gösteremedi. FETÖ Bulgaristan’da, Dialog Bulgaria Derneği ve Fondatsiya Roza (Gül Vakfı) ile dinler arası diyalog ve lobi faaliyetleri yürüttü. Örgüt, ülkede haftalık olarak Bulgarca yayınladığı “Ümit Dergisinde” Türkiye aleyhine haberler veriyor. Örgütün Zaman Bulgaria gazetesi de isim değiştirerek ‘Haftalık Bakış’ adını aldı ve yayınlarına devam ediyor. Örgütün Bulgaristan sorumluluğunu ise Şevket İrfanov Şevketov yapıyor.

MOLDOVA VE KOSOVA’DA EĞİTİM YAPILANMASI

Moldova’da yapılanma ‘eğitim’ kisvesinde 1992 yılında başladı. Orizont Okulları adı altında yapılanan örgütün, lise, ortaokul ve ilkokuldan oluşan 7 okulu var. Kosova’da ise Gülistan Eğitim Kurumları ve Atmosfera Eğitim ve Kültür Vakfı (AEKV) aracılığı ile faaliyet gösteriyor. Örgüt Atmosfera Eğitim ve Kültür Vakfı çatısı altında başta Mehmet Akif adlı lise, ortaokul ve ilkokul olmak üzere birçok okulda faaliyetlerine devam ediyor. Örgütün sözde Kosova sorumluluğunu İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesince ve 3. Sulh Ceza Hâkimliğince aranan Muhammet Çap yapıyor.

GEÇİŞ KORİDORU: YUNANİSTAN

Örgütün Yunanistan’daki eğitim faaliyetleri oldukça sınırlı. Türk azınlığın yaşadığı Batı Trakya’da farklı adlarla İngilizce-Türkçe eğitim merkezleri, dershaneler faaliyet gösterse de bölge halkının mesafeli duruşuyla örgüt umduğunu bulamıyor. Ancak Yunanistan’ın örgüt için apayrı bir önemi var. Ülke 15 Temmuz sonrasında, yurt dışına kaçan FETÖ’cülerin en önemli durak noktası. Yunanistan’daki yerel avukatlarla temas kuran FETÖ’cüler, Meriç nehri üzerinden Yunanistan’a kaçıyor. Türkiye’nin baskılarıyla Meriç üzerinden Yunanistan’a geçemeyen örgüt üyeleri ise alternatif yol olarak Sakız ve Midilli adaları üzerinden firar etmeye yöneliyor. Örgüt üyeleri Yunanistan’a geçtikten sonra Avrupa’ya dağılıyor. Örgütün Yunanistan sorumlusu Van 3. Sulh Ceza Hâkimliğince aranması bulunan Ercivan Özyer.

KAĞIT ÜZERİNDE DEVRETTİLER

FETÖ, Bosna Hersek’te de açtığı eğitim kurumları üzerinden yapılanmaya başladı. Örgüt, 1998 yılında Sema Eğitim Kurumları çatısı altında Saraybosna, Zenica, Tuzla, Bihaç ve Mostar’da açtığı okullarla ülkede yapılandı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgüte ait Sema Eğitim Kurumları’nı önce ABD merkezli “Global Education”, daha sonra da İngiliz “Ricmond Park Education” adlı kurumlar devraldı. Ancak bu devirler kâğıt üzerinde kaldı, okulların yönetiminde FETÖ’cüler görev almaya devam etti. FETÖ’nün Bosna Richmond Park School adı altında 12 eğitim kurumunda 456 çalışan ve 3 bin 580 öğrenci bulunuyor. Yine ülkedeki Burç Üniversitesi de kâğıt üzerinde merkezi Londra olan Stirling Education’a ait görünüyor.

BELEDİYELER ÖRGÜTÜN GAZETESİNİ DAĞITTI

Kuzey Makedonya’daki yapılanması 1992 yılına dayanan FETÖ, o yıllarda esnafa yönelik “sohbet halkaları” üzerinden yapılanmaya başladı. Örgüt kontrolündeki Yahya Kemal College isimli eğitim kurumuyla eğitim alanında faaliyet gösteren FETÖ, Arnavutça ve Makedonca bastıkları ‘Zaman Makedonya’ isimli gazeteyle medya sektörüne de el atmış durumda. Gazeteyi belediyeler aracılığıyla yerel halka dağıtarak örgüt propagandası yapan örgüt, gazetenin halktan itibar görmemesi üzerine 2019’da kapatıldı ve dijital olarak yayın yapmaya devam ediyor. Örgütün esnaf ve iş adamları ayağını oluşturan TUSKON’un Kuzey Makedonya ayağını ise Makedonya Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİBA) oluşturuyor. Örgütün Kuzey Makedonya sorumluluğunu firari Mehmet Emin Çoban yapıyor.

1990 YILINDA ARNAVUTLUK’A SIZDILAR