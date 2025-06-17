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Balkanlar'dan barış çağrısı

Balkanlar'dan barış çağrısı

Canberk Doğan
04:0017/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Hakan Fidan.
Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen iştirak eden Fidan, Türkiye’nin Balkanlar'ın ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizerek bölgedeki barış ve istikrar ortamının korunmasının Türkiye’nin dış politikasının öncelikleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Barış ve istikrarın yalnızca askeri varlıkla sağlanamayacağını ifade eden Fidan, kapsayıcı ve yapıcı diyaloğun önemini vurguladı.



#diplomasi
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