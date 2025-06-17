Balkanlar'dan barış çağrısı

Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen iştirak eden Fidan, Türkiye’nin Balkanlar'ın ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizerek bölgedeki barış ve istikrar ortamının korunmasının Türkiye’nin dış politikasının öncelikleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Barış ve istikrarın yalnızca askeri varlıkla sağlanamayacağını ifade eden Fidan, kapsayıcı ve yapıcı diyaloğun önemini vurguladı.