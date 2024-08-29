Bangladeş’e yardım eli

Türkiye, sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren Bangladeş’e yardım elini uzattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinin ardından Türkiye'nin yardım faaliyetlerine ilişkin paylaşımda bulundu. “Sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ve kardeş Bangladeş'e Türkiye'nin yardım elini uzatıyoruz” ifadelerini kullanan Erdoğan, 5 milyondan fazla insanın etkilendiği bu büyük afete karşı AFAD koordinasyonunda yardımların bölgeye ulaştırıldığını belirtti.
16 BİN 750 PAKET DAĞITILDI
“Başta afetten en çok etkilenen, kara yolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık” ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: “Çalışmalarımızı AFAD'ımız, TİKA'mız ve Türk sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bölgede yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle büyük bir yıkımla karşı karşıya olan Bangladeşli kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor, yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle, afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyor, her zaman yanında olduğumuz Bangladeş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.”
Jeff Flake'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, veda ziyaretleri gerçekleştiren ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan ayrıca Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti.