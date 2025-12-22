Yeni Şafak
Baraj gölünde teknenin alabora olması sonucu kaybolan Fatih’in cansız bedeni bulundu

13:2522/12/2025, Pazartesi
DHA
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dün akşam Atatürk Barajı Göleti’nde teknenin alabora olması sonucu kaybolan Fatih Çakır’ın (30), bugün öğle cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Atatürk Barajı Gölü'nde dün akşam saatlerinde balık tutmak amacıyla açılan içinde 5 kişinin bulunduğu tekne bir süre sonra alabora oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 4 kişi kurtarıldı. Kaybolan Fatih Çakır’ın bulunması için ise arama çalışması başlatıldı.

Bölgeye sevk edilen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri arama çalışması başlattı.

Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bugün saat 12.00 sıralarında Fatih Çakır’ın cansız bedeni bulundu. Çakır’ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Baraj Gölü'nde kaybolan Fatih Çakır
