Baraj gölünde teknenin alabora olması sonucu kaybolan Fatih’in cansız bedeni bulundu

Atatürk Barajı Gölü'nde dün akşam saatlerinde balık tutmak amacıyla açılan içinde 5 kişinin bulunduğu tekne bir süre sonra alabora oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 4 kişi kurtarıldı. Kaybolan Fatih Çakır’ın bulunması için ise arama çalışması başlatıldı.