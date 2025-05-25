Barınak yapmayıp sokaklarda beslemiş

Ankara Keçiören’de başıboş köpekler tarafından parçalanan Tunahan Yılmaz’ın hukuk mücadelesi sürüyor. 15 ameliyat olan küçük çocuk için açılan 10 milyon TL’lik manevi tazminat davasında skandalların ardı arkası kesilmiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) daha önce dava kapsamında Ankara 8’inci İdare Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, bahsi geçen tazminat için “Tunahan’ı zenginleştirir, belediye fakirleşir” iddiasında bulunmuştu. Tunahan’ın avukatı Aslıhan Ergün Ercan, ABB’nin son 5 yıllık mama alımına yönelik harcamanın tespitini talep etti. Bunun üzerine ABB, 2023 yılında yapılan mama alımına yönelik bir dilekçeye yönelik karşı beyanı mahkemeye sundu. Söz konusu dilekçe, “Tunahan olayında dahlimiz yok” iddiasını çürütür nitelikte.

Bu beyanda ABB, Başkent 153’e gelen talepler doğrultusunda park, bahçe, sokak gibi 5 bin noktada sokak köpeklerini beslediklerini itiraf etti. Mahkemeye sunulan dilekçede, ABB’nin hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon için 102 milyon TL bütçe ayırdığı, 2023’te bu bütçeyi aşarak 193 milyon lira harcadığı bilgisi de yer aldı. 2021’de yürürlüğe giren 7332 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’ndaki değişikliklere atıfta bulunan belediye, büyükşehir belediyelerinin 2023 bütçesinin binde üçü oranında, yani yaklaşık 102 milyon TL’yi hayvan bakımevleri ve rehabilitasyon için ayırması gerektiğini, ABB’nin bu tutarı aşarak 193 milyon lira harcama yaptığını belirtti. Ancak ABB bu süreçte herhangi bir bakımevi yapmadı.