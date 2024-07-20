Barış Harekatı huzur getirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü etkinliklerine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Bakan Güler, temasları çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da hazır bulundu.

Harekata katılan Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden Yılmaz Bora o günleri Yeni Şafak’a anlattı. 20 Temmuz’un kurtuluş ve zafer güneşinin doğduğu gün olduğunu söyleyen Yılmaz Bora, “Türkiye’nin 20 Temmuz 1974 müdahalesi Kıbrıs’ın tümüne barış ve huzur getirdi, 20 Temmuz 1974'te Barış Harekatı ile bu işin Rumları da huzura kavuştu. Rumları da bir iç kavgadan kurtardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya gelmesiyle Yalnız bize değil, Rumlara da barışı getirdi. 52 yıldır aranan ve bulunamayan Kıbrıs’ın gerçekleriyle bağdaşan çözümü de getirdi ve iki ayrı devletin oluşmasına zemin hazırladı” dedi.