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Barış Harekatı huzur getirdi

50. yıl dönümü kutlanan Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler, o günleri gururla yad ediyor. Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) mücahitlerinden Yılmaz Bora, harekatın Kıbrıs’ın tümüne barış ve huzur getirdiğini ifade etti. TMT mücahidi Celal Bayar, Türk paraşütçülerini gördüklerinde yaşadıkları sevincin tarif edilemez olduğunu kaydetti. Çankırılı Gazi Mehmet Erdoğmuş da dizindeki şarapnel parçalarını bir nişan olarak taşıdığını belirtti.

Saliha Engin
04:00 - 20/07/2024 суббота
Güncelleme: 05:55 - 20/07/2024 суббота
Yeni Şafak
Yılmaz Bora
Yılmaz Bora

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü etkinliklerine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Bakan Güler, temasları çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da hazır bulundu.

Harekatın 50’nci yılı dolayısıyla Kıbrıs’ta bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.


Rumlara da barışı getirdi

Harekata katılan Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden Yılmaz Bora o günleri Yeni Şafak’a anlattı. 20 Temmuz’un kurtuluş ve zafer güneşinin doğduğu gün olduğunu söyleyen Yılmaz Bora, “Türkiye’nin 20 Temmuz 1974 müdahalesi Kıbrıs’ın tümüne barış ve huzur getirdi, 20 Temmuz 1974'te Barış Harekatı ile bu işin Rumları da huzura kavuştu. Rumları da bir iç kavgadan kurtardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya gelmesiyle Yalnız bize değil, Rumlara da barışı getirdi. 52 yıldır aranan ve bulunamayan Kıbrıs’ın gerçekleriyle bağdaşan çözümü de getirdi ve iki ayrı devletin oluşmasına zemin hazırladı” dedi.


#Kıbrıs
#barış
#Rum
3 часа(ов) назад
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