Barış için umutlar filizlendi

İstanbul Dolmabahçe’de gerçekleşen Ukrayna-Rusya görüşmeleri, üç yıl aradan sonra bir ilk olma özelliği taşıyor. Türkiye’nin öncülüğünde ve ABD’nin desteğiyle organize edilen bu tarihi buluşma, iki ülke arasındaki gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesini hedefliyor. Taraflar arasında doğrudan temas kurulmasını sağlayan tek ülke konumundaki Türkiye, barış görüşmelerinin yanı sıra gıda transferi ve esir takası gibi insani başlıklarda da kritik bir rol üstlenmişti. Türkiye’nin diplomatik çabaları, savaşın Karadeniz’e sıçramasını engelleyen stratejik Boğaz yönetimiyle de dikkat çekiyor.





UKRAYNA KOŞULSUZ ATEŞKES İSTİYOR

Üç yıl aradan sonra gerçekleştirilen bu ilk kapsamlı toplantı, savaşın sona erdirilmesi yönünde somut bir adım olarak değerlendirilirken, görüşmelerde her iki taraf da prensipte ateşkese sıcak baktıklarını dile getirdi. Ukrayna tarafı, koşulsuz ve derhal bir ateşkesin sağlanmasını isterken, Rus tarafı ise belirli başlıklarda mutabakat sağlanmadan ateşkese yanaşmıyor. Buna rağmen iki taraf da görüşmelerin devamı konusunda anlaşma sağladı ve bin kişilik esir takası konusunda uzlaşmaya varıldı.

Savaşın başından bu yana hem Moskova hem de Kiev ile diplomatik temaslarını sürdüren Türkiye, bu görüşmelerde de kilit bir arabulucu rolü oynadı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın da yer aldığı Türk heyeti, sürecin sağlıklı ilerlemesi için aktif katkı sundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği, Türkiye’nin barış masasındaki güvenilir pozisyonunu pekiştirdi.





TARAFLAR ANKARA’YA GÜVENİYOR

Dolmabahçe’de gerçekleşen son görüşmeyle birlikte Türkiye’nin barış sürecindeki sorumluluğu daha da arttı. Hem gıda güvenliği hem insani yardım hem de siyasi çözüm konusunda yürüttüğü çabalarla öne çıkan Ankara, tarafların güvenini kazanan nadir ülkelerden biri olmayı sürdürüyor. Türkiye, adil ve kalıcı bir barışın ancak müzakereyle sağlanabileceği tezini savunmaya ve diplomatik köprüler kurmaya devam ediyor.





ABD İVME KAZANDIRDI

Toplantıya ABD’nin de üst düzeyde katılım göstermesi dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve Başkan Donald Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un yer aldığı Amerikan heyeti, barış görüşmelerine yönelik uluslararası desteğin güçlendiğini gösterdi. Trump'ın aktif desteğiyle birlikte süreçte daha hızlı ilerlemeler kaydedilmesi bekleniyor.





Türkiye'nin zaferi

Türkiye’nin ev sahipliğinde Ukrayna ile Rusya arasında İstanbul’da düzenlenen barış müzakerelerinde Türkiye’nin diplomatik rolü dünya basınında geniş yer aldı. İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin haberinde, Ukrayna ile Rusya’nın, Türkiye ve ABD’nin teşvikiyle İstanbul’da bir araya geldiği belirtildi. Al Jazeera kanalının haberinde, uzmanların “Türkiye’nin süreçteki merkezi rolünün bir zafer olduğu” yorumuna yer verildi.





VAZGEÇİLMEZ BİR GÜÇ

Alman Welt gazetesi, Erdoğan’ın, savaş başladığından beri kendisini bir arabulucu, ülkesini de vazgeçilmez bir güç olarak konumlandırdığını belirtti. Yunanistan’ın Liberal gazetesi de müzakereleri, “Erdoğan bölgesel bir oyuncu haline geliyor ve Atina yeni bir senaryoyla karşı karşıya” başlığıyla haberleştirdi. Müzakereler Belçika basınında da geniş şekilde yer aldı. Fransızca yayın yapan kamu televizyonu RTBF de görüşmelere ilişkin sık sık güncellemeler paylaştı. Focus dergisi de ‘Sinir harbinin ortasında Erdoğan’ın kendisini gizli kazanan olarak göstermeyi başardığı’ yorumunu yaptı.



