Barış için yaz boyu müzakere

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için başlatılan barış müzakerelerinin yaz boyunca devam edeceği öğrenildi. Ukrayna ve Rusya arasında barışın sağlanması için mekik diplomasisi yürüten Türkiye, iki tarafı 2 Haziran'da İstanbul’da üçüncü kez aynı masada buluşturdu. Zirvede, Türkiye'nin diplomatik, askeri ve istihbari kanallardan tam kadro yer alması dikkat çekti. Askeri kaynaklar, Türkiye'nin barışa yönelik çabalarını vurgulayarak, “Diplomatik, istihbari ve askeri olarak barışın ve istikrarın sağlanması için her şeye hazırız” mesajını verdi. Müzakerelerin yaz boyu devam edeceğine işaret eden askeri kaynaklara göre yaz mevsimi diplomatik trafik ve müzakerelerle geçecek.





UKRAYNA SALDIRISI MASAYI ETKİLEMEDİ

Ukrayna’nın son dönemde gerçekleştirdiği Rusya’ya yönelik İHA saldırılarının müzakere sürecini sekteye uğratacağı düşünülse de, İstanbul’daki toplantının atmosferi ve sonuçları olumlu bulundu. Görüşmelerde her iki tarafın da birbirine metin sunduğu, özellikle Rus tarafının taleplerini içeren detaylı bir öneri sunduğu öğrenildi. Kaynaklara göre, “Haziran sonunda bir kez daha görüşelim” teklifi Ukrayna tarafından gündeme getirildi ve bu teklif, sürecin devam edeceğine dair önemli bir sinyal olarak değerlendirildi.





AÇIK DİYALOG KANALLARI MÜHİM

Esir takası konusunda son iki müzakere de önemli mesafeler kat edilirken, henüz bir ateşkes için somut bir adım atılmasa da, taraflar arasında diyalog kanallarının açık kalması dikkat çekti. Askeri kaynaklar, özellikle Rusya'nın sahadaki avantajlı konumuna güvendiğini ve bu nedenle ateşkes konusunda net bir irade ortaya koymadığını belirtti. Kaynaklar, “Ruslar, şu anda istedikleri bölgelere yerleşmiş durumda. Bu nedenle masaya oturma konusunda gönülsüzler” dedi.





ATEŞKESE TARAFSIZ BİRİM

Tarafların öncelikle bir ateşkese varması gerektiğini belirten kaynaklar, ateşkesin ardından tarafsız ülkelerin de içinde yer alacağı bir “ateşkesi gözleme birimi” kurulmasının planlandığını aktardı. Ancak mevcut tabloda, hiçbir tarafın ateşkese tam anlamıyla yanaşmadığı ifade edildi.





FIDAN, RUBIO ILE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Rubio arasındaki telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik atılan adımlar ve İstanbul'da yapılan müzakerelerin sonuçları ele alındı. Görüşmede ayrıca, Suriye’deki ve Gazze'deki son gelişmeler değerlendirildi.



