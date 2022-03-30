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Gündem Barış müzakeresinde 2 güne gerek kalmadı
İSTANBUL

Barış müzakeresinde 2. güne gerek kalmadı

Müzakerelerin 10.30- 15.00 arasında yapılması planlanıyordu. Görüşmelerde 4 tur ve kahve molaları olacaktı. 1 saatlik gecikmeyle başlayan görüşmeler saat 16.00’da sona erecekti. Ancak saat 14.00’te görüşmelerin tamamlandığı duyuruldu. Böylece müzakereler yaklaşık iki turda ve 2 saat erken bitmiş oldu. İki gün olarak açıklanan görüşmeler bir günde tamamlandı.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
Barış müzakeresinde 2. güne gerek kalmadı ​
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleriyle bir araya geldi.

- Müzakerelerin 10.30- 15.00 arasında yapılması planlanıyordu.

- Görüşmeler 4 tur ve kahve molalar olacaktı. 1 saatlik gecikmeyle başlayan görüşmeler saat 16.00’da sona erecekti. Ancak saat 14.00’te görüşmelerin tamamlandığı duyuruldu. Böylece müzakereler yaklaşık iki turda ve 2 saat erken bitmiş oldu. İki gün olarak açıklanan görüşmeler de bir günde tamamlandı.

- Türkiye müzakerelerde yer almadı. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal gerektiğinde devreye girmek üzere Dolmabahçe’den ayrılmadı.

- Ukrayna heyeti, İstanbul’a Türkiye’ye ait bir uçakla geldi. Heyetler müzakerelerin yapılacağı ofise yakın otellerde ağırladı.

- Ancak hava sahası kapalı olduğu için uzun bir yol kat eden Ukrayna heyeti hemen Dolmabahçe’nin yanındaki otelde kaldı.

- Kahve molasında özel görüşmeler için odalar hazırlandı. Rus oligark Roman Abramoviç de Dolmabahçe’ye gelenler arasındaydı.

Dolmabahçe'de buluşan Rusya-Ukrayna heyetlerinin görüşmesi sona erdi
GÜNDEM
Dolmabahçe'de buluşan Rusya-Ukrayna heyetlerinin görüşmesi sona erdi

Dolmabahçe'de Roman Abramovich detayı
FOTOĞRAF 9
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Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün Dolmabahçe'de bir araya geldi. Toplantının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Görüşmelere zehirlendiği iddia edilen Rus iş adamı Roman Abramovich de katıldı.
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Erdoğan'ın konuşması sırasında masada olmayan Abramovich'in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında oturması dikkat çekti.
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ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ<br>Roman Abramovich'in Kiev'de Ukraynalı müzakerecilerle yaptığı görüşmeden birkaç hafta sonra zehirlendiği iddia edilmişti.
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İstanbuldaki barış görüşmesinde Roman Abramovich detayı<br><br>Abramovich ve iki Ukraynalı üst düzey müzakerecide göz kızarıklığı, ağrılı ağlama ve eller ve yüzlerde deri soyulması gibi semptomlar görüldüğü öne sürülmüştü.
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KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ<br>Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basına yaptığı açıklamada Abramovich'in Türkiye'deki görüşmelerde bulunduğunu doğrularken, heyetin resmi bir üyesi olmadığını da belirtti.
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'Abramoviç, Rusya ve Ukrayna arasında belirli temasların sağlanmasına yardımcı oluyor. Heyetin resmi bir üyesi değil. Ama yine de o bizim tarafımızda İstanbul'daki müzakerelerde yer alıyor. İki taraf arasında temas kurabilmek için her iki taraftan da onay almanız gerekiyor. Abramoviç’in durumunda her iki taraftan da onay var.' şeklinde konuştu.
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Peskov; 'Barış görüşmelerinin umut vadedip vadetmediğini bugün ya da yarın göreceğiz' dedi.
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Dolmabahçe'de Roman Abramovich detayı
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Dolmabahçe'de Roman Abramovich detayı
Rusya ile Ukrayna arasında Dolmabahçe'de yapılan görüşmelerde dikkat çeken bir isim de yer aldı. Zehirlendiği iddia edilen Rus iş adamı Roman Abramoviç de görüşmeye katıldı. Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Abramoviç, Rusya-Ukrayna görüşmelerinde yer alıyor, ancak Rusya heyetinin üyesi değil' dedi.
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