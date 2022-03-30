Barış müzakeresinde 2. güne gerek kalmadı ​

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleriyle bir araya geldi.

- Müzakerelerin 10.30- 15.00 arasında yapılması planlanıyordu.

- Görüşmeler 4 tur ve kahve molalar olacaktı. 1 saatlik gecikmeyle başlayan görüşmeler saat 16.00’da sona erecekti. Ancak saat 14.00’te görüşmelerin tamamlandığı duyuruldu. Böylece müzakereler yaklaşık iki turda ve 2 saat erken bitmiş oldu. İki gün olarak açıklanan görüşmeler de bir günde tamamlandı.

- Türkiye müzakerelerde yer almadı. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal gerektiğinde devreye girmek üzere Dolmabahçe’den ayrılmadı.

- Ukrayna heyeti, İstanbul’a Türkiye’ye ait bir uçakla geldi. Heyetler müzakerelerin yapılacağı ofise yakın otellerde ağırladı.

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- Ancak hava sahası kapalı olduğu için uzun bir yol kat eden Ukrayna heyeti hemen Dolmabahçe’nin yanındaki otelde kaldı.

- Kahve molasında özel görüşmeler için odalar hazırlandı. Rus oligark Roman Abramoviç de Dolmabahçe’ye gelenler arasındaydı.

GÜNDEM Dolmabahçe'de buluşan Rusya-Ukrayna heyetlerinin görüşmesi sona erdi