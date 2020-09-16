Barış Yarkadaş: CHP'de 70 bin üye parti ilkelerinden uzaklaştığı için istifa etti CHP'li Barış Yarkadaş: Parti ilkelerinden uzaklaştı son 18 ayda 70 bin üye istifa etti CHP'de patlak veren 'Atatürk' tartışmasının ardından bir TV programında gündemi değerlendiren CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, partinin ilkelerinden uzaklaştığını belirterek son 18 ayda binlerce üyenin istifa ettiğini söyledi. Yarkadaş, "Son 18 ayda İstanbul'da 41 bin 157 üye istifa etti. Sadece birkaç ilde 70 bine yakın üye kaybettik. Yönetimin oturup neden bu insanlara partiden istifa ediyor diye düşünmesi lazım" dedi.

Haber Merkezi 16 Eylül 2020, 09:06 Son Güncelleme: 16 Eylül 2020, 09:16 Yeni Şafak