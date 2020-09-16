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Gündem CHPli Barış Yarkadaş Parti ilkelerinden uzaklaştı son 18 ayda 70 bin üye istifa etti
POLİTİKA

Barış Yarkadaş: CHP'de 70 bin üye parti ilkelerinden uzaklaştığı için istifa etti

CHP'li Barış Yarkadaş: Parti ilkelerinden uzaklaştı son 18 ayda 70 bin üye istifa etti

CHP'de patlak veren 'Atatürk' tartışmasının ardından bir TV programında gündemi değerlendiren CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, partinin ilkelerinden uzaklaştığını belirterek son 18 ayda binlerce üyenin istifa ettiğini söyledi. Yarkadaş, "Son 18 ayda İstanbul'da 41 bin 157 üye istifa etti. Sadece birkaç ilde 70 bine yakın üye kaybettik. Yönetimin oturup neden bu insanlara partiden istifa ediyor diye düşünmesi lazım" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş
CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Halk TV'de katıldığı bir programda partisinin ilkelerinden uzaklaştığı için son 18 ayda binlerce üyenin istifa ettiğini söyledi.

PARTİ İLKELERİNDEN UZAKLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk demek istemediğini Mustafa Kemal demeyi tercih ettiğini söyleyince CHP'de tartışmalar başlamıştı. Partinin ilkelerinden uzaklaştığını düşünen çok sayıda vatandaş tepki göstermişti. Birçok vatandaş, Kaftancıoğlu'nun sözleri üzerine sosyal medyada büyük harflerle Atatürk yazmaya başlamıştı.

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  • Bu tartışmaları Halk TV'de bir programda değerlendiren Barış Yarkadaş, daha çarpıcı bir konuyu gündeme getirdi. Yarkadaş, partinin ilkelerinden uzaklaştığını ve bu nedenle partide üyelerin istifa ettiğini ifade etti.

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Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, 'nun katıldığı bir konferansta ısrarla, 'Gazi Mustafa Kemal' demesi ve Atatürk demeyi reddetmesi ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, 'CHP'yi iktidar yapamayan bu başarısız... Başarısız diyeyim geçeyim, kadrolara rağmen 12.5 milyon insan Atatürk'ün hatırına bu partiye oy vermektedir. Hiç kimsenin Atatürk'ü tartışmaya hakkı yoktur, haddi de yoktur.' ifadelerini kullandı.

18 AYDA BİRKAÇ İLDE 70 BİNE YAKIN ÜYE KAYBETTİK

CHP'nin ilkelerinden uzaklaştığını belirten Barış Yarkadaş, partinin ilkelerden uzaklaştıkça binlerce üye kaybettiği belirtti.

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Yarkadaş şu ifadelerle partideki istifaları dile getirdi:

  • Partinin ilkelerinden uzaklaştıkça, üye de kaybediyoruz. İstanbul'da son 18 ayda, 41 bin 157 üye istifa etmiş.
  • Sadece Kadıköy'de, belediyesini bizim yönettiğimiz Kadıköy'de, 2 bin 400 üye 18 ayda istifa etmiş. İzmir'de, 25 bin 17 kişi son 18 ayda istifa etmiş. Malatya'da bin 642 kişi istifa etmiş. Şanlıurfa'da 925, Tunceli'de bin 81 kişi istifa etmiş.
  • 11 büyükşehiri kazandığımız bir konjonktürde, sadece birkaç ilde 70 bine yakın üye kaybettik. Yönetimin oturup neden bu insanlara partiden istifa ediyor diye düşünmesi lazım.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş: İlkelerimizden uzaklaştıkça 70 bin üye kaybettik
OYNAT 00:59
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş: İlkelerimizden uzaklaştıkça 70 bin üye kaybettik
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında partisinin ilkelerinden uzaklaştığını dile getirerek, son 18 ayda 70 bine yakın üye kaybettiklerini söyledi. Yarkadaş, 'Partinin ilkelerinden uzaklaştıkça, üye de kaybediyoruz. İstanbul'da son 18 ayda, 41 bin 157 üye istifa etmiş. Sadece Kadıköy'de, belediyesini bizim yönettiğimiz Kadıköy'de, 2 bin 400 üye 18 ayda istifa etmiş. İzmir'de, 25 bin 17 kişi son 18 ayda istifa etmiş. Malatya'da bin 642 kişi istifa etmiş.' ifadelerini kullandı.

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CHP'li Barış Yarkadaş: Parti ilkelerinden uzaklaştı son 18 ayda 70 bin üye istifa etti

CHP'de patlak veren 'Atatürk' tartışmasının ardından bir TV programında gündemi değerlendiren CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, partinin ilkelerinden uzaklaştığını belirterek son 18 ayda binlerce üyenin istifa ettiğini söyledi. Yarkadaş, "Son 18 ayda İstanbul'da 41 bin 157 üye istifa etti. Sadece birkaç ilde 70 bine yakın üye kaybettik. Yönetimin oturup neden bu insanlara partiden istifa ediyor diye düşünmesi lazım" dedi.
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