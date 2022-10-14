Gündem Bartın Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı
BARTIN

Bartın Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise yaptığı açıklamada patlamanın bütün boyutlarıyla soruşturulacağını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Bartın Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı
Bartın'da patlama

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesindeki taş kömürü maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olaya ilişkin 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği kaydedildi.

Bartın'da maden ocağında patlama: Yaralıların çıkarılma anı
OYNAT 00:41
Bartın'da maden ocağında patlama: Yaralıların çıkarılma anı
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama oldu. Alınan bilgiye göre, TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

'TÜM BOYUTLARIYLA SORUŞTURULACAK'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Amasra'da maden ocağındaki patlamanın bütün boyutlarıyla soruşturulacağını kaydetti.

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amasra'da maden ocağındaki patlama sebebiyle yaralanan ve madende mahsur kalan işçiler ile ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaralı işçilere de acil şifalar dileyen Bozdağ, "Madende mahsur kalan işçilerimize ulaşmak, onları sağ ve salimen kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir. Devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir. Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ ve salimen kurtarılması hepimizin en büyük dileğidir. Patlamayla ilgi Amasra Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacaktır." ifadelerine yer verdi.

Bartın'da sağlık ekibinin zamana karşı yarışı
OYNAT 00:55
Bartın'da sağlık ekibinin zamana karşı yarışı
Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi. Sağlık ekiplerinin yaralıları hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştığı anlar kameraya böyle yansıdı.

Bakanlar Bartın'da: 14 vatandaşımız hayatını kaybetti, ilk bilgiye göre grizu patlaması
GÜNDEM
Bakanlar Bartın'da: 14 vatandaşımız hayatını kaybetti, ilk bilgiye göre grizu patlaması

Bartın'da maden ocağında patlama: 14 vatandaşımız hayatını kaybetti
GÜNDEM
Bartın'da maden ocağında patlama: 14 vatandaşımız hayatını kaybetti
Spekülasyonlaraitibar etmeyin

'Spekülasyonlara
itibar etmeyin'

İletişim Başkanlığı'ndan Bartın'daki patlamaya ilişkin uyarı.
Bütün boyutlarıyla soruşturulacak

'Bütün boyutlarıyla soruşturulacak'

Bakan Bozdağ'dan maden ocağındaki patlamayla ilgili açıklama.
Bartında maden ocağında patlama

​Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edecek.

"​14 vatandaşımız hayatını kaybetti, ilk bilgiye göre grizu patlaması"

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü.

​Bakan Kirişci sosyal medya hesabından duyurdu.

​Yerleşene ev ve para veriyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.