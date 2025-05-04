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Bartın haberleri: Beşiktaş taraftarların galibiyet sevinci

Bartın haberleri: Beşiktaş taraftarların galibiyet sevinci

22:384/05/2025, Pazar
IHA
Yeni Şafak
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Bartın haberleri: Beşiktaş taraftarların galibiyet sevinci
Bartın haberleri: Beşiktaş taraftarların galibiyet sevinci

Bartın'da Beşiktaş taraftarları Fenerbahçe galibiyetini tezahürat ve meşalelerle kutladı.

Türkiye Süper Ligi'nde oynan Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanan Beşiktaş Kulübü'nün taraftarları Bartın'da büyük sevinç yaşadı. Maçı kafelerde izleyen taraftarlar, maç bitiminde ise galibiyeti kutladı. Gruplar halinde kafelerden çıkan taraftarlar, tezahüratlarda bulunarak meşale yaktı.


Dolmuş duraklarına kadar giden genç taraftarlar, otobüslere binerek evlerine döndü. Taraftarlar, polislerin yoğun güvenlik tedbirleri arasında galibiyet coşkusunu yaşadı.

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