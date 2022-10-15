Gündem Bartında yaralılara ilk müdahale Sahra Acil Müdahale Merkezinde yapılıyor
BARTIN

Bartın'da yaralılara ilk müdahale Sahra Acil Müdahale Merkezi'nde yapılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan madenciye, Sahra Acil Müdahale Merkezi'nde ilk müdahalenin yapıldığı anların görüntüsünü paylaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bartında yaralılara ilk müdahale Sahra Acil Müdahale Merkezinde yapılıyor
Amasra'daki patlamada yaralananlara ilk müdahale Sahra Acil Müdahale Merkezi'nde.

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UMKE ekibi patlamanın ardından maden ocağında çalışan arkadaşlarına yardım etmeye koşan madencinin ilk müdahalesini yapıyor. Yer: Sahra Acil Müdahale Merkezi. Bu hafif yaralanmalar birer buruk sevinç. Geçmiş olsun kardeşim." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin, patlamadan yaralı kurtulan madenciye ilk müdahaleyi yaptığı görülüyor.

Kitapları bize emanet

Kitapları bize emanet

​Evlerine sığmayan kütüphaneler kurdular.
Şanlı şehidim

Şanlı şehidim

Ağabeyim melek oldu.
Yalancıların kuşu

Yalancıların kuşu

​Yalan en çok Twitter'da yayılıyor.
12 Eylül'ün işkence merkezi müze oluyor

12 Eylül'ün işkence merkezi müze oluyor

​Diyarbakır Cezaevi kapatılıyor.
En uygun yer Trakya

En uygun yer Trakya

Enerji Bakanlığımızla Rusya tarafı ortak çalışma yapacak.
Türkiye doğal merkez

Türkiye doğal merkez

​Trakya bölgesi en uygun adres olarak görülüyor.

Ambulans uçakla tahliye

Ambulans uçakla tahliye

Maden ocağı patlamasında yaralanan altı işçi İstanbul'a getirildi.
Endişeli bekleyiş

Endişeli bekleyiş

​Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları iyi haber bekliyor.

​Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

​Bartın'da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşadıklarını anlattı.

​Bartın'daki maden ocağında ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor.

​Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.