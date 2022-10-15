Bartın'da yaralılara ilk müdahale Sahra Acil Müdahale Merkezi'nde yapılıyor

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UMKE ekibi patlamanın ardından maden ocağında çalışan arkadaşlarına yardım etmeye koşan madencinin ilk müdahalesini yapıyor. Yer: Sahra Acil Müdahale Merkezi. Bu hafif yaralanmalar birer buruk sevinç. Geçmiş olsun kardeşim." ifadelerini kullandı.

UMKE ekibi patlamanın ardından maden ocağında çalışan arkadaşlarına yardım etmeye koşan madencinin ilk müdahalesini yapıyor. Yer: Sahra Acil Müdahale Merkezi. Bu hafif yaralanmalar birer buruk sevinç. Geçmiş olsun kardeşim. pic.twitter.com/E2JIbGfoFR — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 15, 2022

Paylaşımdaki videoda, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin, patlamadan yaralı kurtulan madenciye ilk müdahaleyi yaptığı görülüyor.