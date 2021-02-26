Başakşehir'de hafriyat kamyonu dorsesi ters döndü: Tonlarca hafriyat yola saçıldı

Kaza saat 10.30'da Başakşehir Rıfat Ilgaz Caddesi'nde meydana geldi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi metro inşaatından tonlarca hafriyat alan kamyon, Rıfat Ilgaz Caddesi'nde rampayı çıkarken arızalandı.
DHA
Tonlarca hafriyat yola dökülünce trafik durdu.
Geri geri kaymaya başlayan hafriyat kamyonunun dorsesi kupa kısmından ayrılarak ters döndü. Dorse içindeki hafriyat yola döküldü.
DHA
Tonlarca hafriyat yola dökülünce trafik durdu.
Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
DHA
Tonlarca hafriyat yola dökülünce trafik durdu.
Olay yerine gelen iş makinesi ile yola dökülen inşaat atığı başka bir hafriyat kamyonuna yüklendi. Ters dönen dorse ise vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
FOTOĞRAF 19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi isminin verildiğini duyurduğu sağlık tesisi, bugün yapılacak törenle tam kapasite ile faaliyete geçecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete açılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
İlk etabı 20 Nisan'da hizmete alınan hastanenin tüm etapları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katımıyla gerçekleştirilecek törenin ardından hizmete açılacak.
Sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına bağlantı yolları Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanına dahil edildi.
Proje kapsamında 2x3 şeritli 2,2 kilometre, 2x2 şeritli 1,5 kilometre, 2 şeritli tek yön 3,8 kilometre olmak üzere toplam 7,5 kilometre aks uzunluğunda yol, 480 metre sağlık kent viyadüğü, 117 metre ambulans viyadüğü yapıldı.
1100 metre uzunluğundaki güney yan yol drenaj ve altyapı imalatları tamamlandı.
Şehir hastaneleri Türkiye'nin sağlık üsleri oldu Alanında özelleşmiş çok sayıda hastanenin bir arada olduğu, hizmet kalitesinin yanı sıra nitelikli insan kaynağı ile öne çıkan, mükemmeliyet merkezlerinin adresi olarak gösterilen şehir hastaneleri, başvuran hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tamamının tek bir merkezde çözüldüğü yerlerin başında geliyor.
Dünyanın birçok ülkesini etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemi sürecinde de sağlıkta hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkaran şehir hastaneleri, mücadeleye, sahip olduğu en son teknoloji, fiziki altyapı ve nitelikli yatak kapasitesi ile en büyük katkıyı sunan sağlık üsleri arasında yer alıyor.
İlk etabı 20 Nisan'da hizmete alındı COVID-19 ile mücadele süresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa sürede faaliyete alınacağını müjdelemesinin ardından inşa çalışmalarına hız verilen hastanenin ilk etabı, 20 Nisan'da hizmete alındı.
Türkiye'nin hizmet yarışına önemli katkılar sunacak hastanede ilk etabın açıldığı tarihten bu yana yalnızca COVID-19 hastalarına hizmet veriliyor.
Hastanede ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanları sunuluyor Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin video konferans yöntemiyle katılacağı törenin ardından tam kapasiteyle faaliyete geçecek.
Depreme dayanıklı inşa edildi 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı olarak inşa edildi.
Ayrıca, 3 heliportu bulunan, 10 bloktan oluşan hastane, 456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Özellikle yoğun bakım ihtiyacının olduğu bir dönemde önemli bir işlev üstlenecek hastanede, 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum olmak üzere 4 ayrı acil servis bulunuyor.
Hastanede, günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaların da bulunduğu ve gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı yer alıyor.
725 poliklinik odası, 3'ü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile hastane, günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve 500 özellikli ameliyat yapılabilecek kapasiteye sahip.
İBB bir yılda yapmayınca bakanlığın bir ayda tamamladığı hastane yolları
Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen ve ilk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve bağlantı yolları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenin ardından tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak.
GÜNDEM
Çam ve Sakura Hastanesi’nin açılışı Japonya basınında: En büyüğünden de büyük