Gündem Başakşehirde hafriyat kamyonu otomobilin üstüne devrildi
İSTANBUL

Başakşehir'de hafriyat kamyonu otomobilin üstüne devrildi

İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi AA DHA
Başakşehirde hafriyat kamyonu otomobilin üstüne devrildi
hafriyat kamyonu, otomobilin üstüne devrildi.

Ahmet Yesevi Caddesi'nde ilerleyen hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak caddede seyreden 06 CSN 182 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada, otomobilin büyük bir kısmı kamyonun kasasının altında kaldı, sürücü Mustafa Saler araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.

Sürücü Saler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA

Kamyonun altından çıkarılan otomobil de çekici yardımıyla götürüldü. Ekiplerin devrilen kamyonu kaldırma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, kaza nedeniyle Ahmet Yesevi Caddesi ulaşıma kapatıldı.

DHA

DHA

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