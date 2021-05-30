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İSTANBUL

Başakşehir’den dünyaya çevrim içi eğitim

Kovid-19 salgını sonrası eğitimlerin ve atölye çalışmalarının çevrim içi yapıldığı Başakşehir Living Lab’de, Türkiye’nin 81 ili başta olmak üzere 19 farklı ülkeden 26 bin 132 kişiye teknoloji ve inovasyon eğitimleri verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir’den dünyaya çevrim içi eğitim
Başakşehir Living Lab

Başakşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi Başakşehir Living Lab ile ülke sınırlarını aştı. Kovid-19 salgını sonrası eğitimlerin ve atölye çalışmalarının çevrim içi yapıldığı Başakşehir Living Lab’de, Türkiye’nin 81 ili başta olmak üzere 19 farklı ülkeden 26 bin 132 kişiye teknoloji ve inovasyon eğitimleri verildi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Kovid-19 salgınının başlangıcıyla birlikte, Türkiye’de örneği olmayan bir teknoloji hamlesinin altına imza attık ve eğitimlerimizin tamamını çevrim içi yapmaya başladık” dedi.

245 EĞİTİM 26 BİN KATILIMCI

Akıllı şehircilik uygulamaları ile hayata değer kattıklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Uzman kadrolar ve eğitmenler eşliğinde Kovid-19 salgınının başladığı 2020 yılından bugüne kadar 194’ü farklı olmak üzere 245 çevrim içi eğitim verdik. Türkiye’nin 81 ilinden çevrim içi eğitimlerimize katılım sağlandı. Eğitimlerimiz Türkiye sınırlarını aşarak dünyanın dört bir yanına ulaştı. Azerbaycan, Almanya, ABD, Hindistan, İsviçre, Singapur, Rusya ve İngiltere’nin de aralarında olduğu 19 farklı ülkeden katılım oldu. Eğitim alanların sayısı 26 bin 132 kişiye ulaştı.” şeklinde konuştu.

Yasin Kartoğlu
Yasin Kartoğlu

Başkan Kartoğlu, “Oyun geliştirme atölyesi, mobil fotoğrafçılık ve etkili sunum teknikleri katılımcılarımızın en fazla tercih ettiği çevrim içi eğitimler arasında yer aldı. 19 başarılı iş kadını ile girişimci sohbetleri, kadın katılımcılarımızın ez çok ilgi gösterdiği eğitimler oldu.” diye konuştu.

Teknoloji Akademi Portalı

Proje ve hizmetlerle hayatın her alanından sınırları aşmaya devam edeceklerine vurgu yapan Başkan Yasin Kartoğlu, çevrim içi eğitimlerden daha fazla kişinin yararlanabilmesi amacıyla, yine bir ilki gerçekleştirerek Teknoloji Akademi Portalı’nı da hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Başakşehir Belediyesi ilçe sakinlerin motosiklet sürücüleri için güvenli park alanı talebini 1 haftada yerine getirdi
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Başakşehir Belediyesi ilçe sakinlerin motosiklet sürücüleri için güvenli park alanı talebini 1 haftada yerine getirdi
Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinden gelen motosiklet sürücüleri için güvenli park alanı talebini 1 haftada yerine getirdi. Başkan Yasin Kartoğlu'nun talimatıyla bir hafta içerisinde yerine getirilen kilitli park alanları sayesinde motosikletliler kendilerini artık daha güvende hissettiklerini söyledi.
Güvenli park alanı Başakşehir Belediyesi'ne dilekçe veren ve talebi bir haftada çözüme ulaştırılan motosiklet sürücüsü İpek Süleymanoğlu, '10 yılı aşkındır motosiklet kullanıyorum. Biz motosiklet kullanıcılarının en büyük sorunlarından birisi, bir yere gittiğimizde motosikletimizi kilitleyeceğimiz bir yer bulamıyoruz. Bununla alakalı Başakşehir Belediyesi'ne bir dilekçe ulaştırdım. Çok kısa süre içerisinde dilekçem cevaplandı ve belediyeye davet edildim. Başkan Yasin Kartoğlu, konuyla çok ilgilendi. Başkanımız sağ olsun projede benim de fikirlerimi alarak hemen harekete geçti' dedi.

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