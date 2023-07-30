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Başakşehir’e hayat dolu 3 merkez

Başakşehir Belediyesi, sanattan teknolojiye ve spora kadar birçok alanda eğitimlerin verildiği kültür yaşam merkezlerinin sayısını artırıyor. Başakşehir Kültür Yaşam Merkezi, Kayapark Kültür Yaşam Merkezi, Özdemir Bayraktar Bilim Kültür ve Yaşam Merkezi ile hayat dolu merkezlerin sayısı 14’e çıkacak.

04:00 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Başakşehir.

Başakşehir.

İstanbul Başakşehir Belediyesi, her mahalledeki kültür yaşam merkezleri ile ilçe sakinlerine dolu dolu hizmet vermeye devam ediyor. Mutluluğun şehri Başakşehir’de yer alan 11 kültür yaşam merkezine yenilerinin eklenmesine yönelik çalışmalar da sürüyor. Hazırlıkların son aşamaya geldiği Başakşehir Kültür Yaşam Merkezi, Kayapark Kültür Yaşam Merkezi ile Özdemir Bayraktar Bilim Kültür ve Yaşam Merkezi’nin hizmete açılmasıyla hayat dolu merkezlerin sayısı 14 olacak. 7'den 70'e tüm herkesin faydalandığı merkezlerde her yaşa özel eğitimler gerçekleştiriliyor.

Yasin Kartoğlu

ZAMANI VERİMLİ DEĞERLENDİRİYORLAR

İlçe sakinlerinin merkezlerdeki etkinliklerle zamanlarını en verimli şekilde değerlendirdiğini ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Anne Çocuk Sınıflarımızda, Başakşehirli annelerimizin çocukları ile birlikte keyifli vakit geçirmesini sağlıyor, bilinçli ebeveynler olmalarına yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Bilgi evlerimizde ilk ve ortaokul öğrencilerimizin eğitimlerine destek oluyor, kütüphanelerimizle bilgiye ulaşmalarına ve kendilerini geliştirmelerine imkân sağlıyoruz. Etüt çalışma salonlarımız ve kitap kafelerimiz ile sınavlara hazırlamalarına yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu.

KOMŞULARI BEKLİYORUZ

Eğitimden spora, teknolojiden sanata kadar her alanda hizmet verdiklerinin altını çizen Başkan Kartoğlu, “Merkezlerimizdeki BAKMER’ler ile müzikten tiyatroya, yabancı dilden el sanatlarına kadar birçok alanda kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunuyoruz. Hayat dolu merkezlerimize tüm komşularımızı bekliyoruz” diye konuştu.



#Başakşehir Belediyesi
#Hizmet
#eğitim
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