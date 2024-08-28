Başıboş köpek çeteleri

Başıboş sokak köpekleriyle mücadele için 2 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu, sözde hayvansever mama lobisinin hedefinde. Yasa gereği, sokaktaki tüm köpekleri toplayarak sahipleninceye kadar barınaklarda bakılması öngörülürken, sözde hayvanseverler yasanın uygulanmaması için her yolu deniyor. Köpek toplayan belediye ekiplerine saldıran sözde hayvanseverler, WhatsApp gruplarından organize oluyor.

LOKASYONLAR PAYLAŞILIYOR

Bazıları 400 kişiye varan bir çok grupta yerel yönetimleri engellemeye çalışan sözde hayvanseverler, köpeklerin toplatıldığı lokasyonları buradan paylaşıyor. Gece geç saat olsa bile, belirtilen adreslere giden şahıslar, köpeklerin toplatılmasına engel oluyor.

HESAPLARI KAPATTIRIYORLAR

Sosyal medya üzerinden köpek lobisine tepki gösterenler de bu şahıslara hedef oluyor. Hesapları toplu şekilde şikayet edip kapattıran şahıslar, yine sosyal ağlardaki sohbet odalarını organize olmak için kullanıyor. Yapacakları hayvan eylemleri için bu odalar üzerinden de haberleşen şahıslar, son dönemde hayvanseverlik söylemlerini politik çizgiye çekmeye gayret ediyor. Yapılan yazışmalarda hükümet doğrudan hedef alınıyor. Hükümet yetkilileri faşistlikle suçlanıp, köpekleri toplayan belediyelere karşı saldırgan olunması yönünde

talimatlar yağdırılıyor.

BELEDİYELERİ YILDIRMA GİRİŞİMİ

Yasanın birinci derecede uygulayıcısı pozisyonundaki yerel yönetimler, sözde hayvanseverlerin doğrudan hedefi haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Fatih Belediyesi'ne ait Canlı Hayvan Toplama Aracı, tekmeli yumruklu saldırıya uğradı. Saat 4 sularında gerçekleşen toplama işlemi sırasında organize olan sözde hayvanseverler, Fatih Camii'ne giderek ekiplere engel oldu. Başlarını Sena Çevik, Hatice Esra Eryaşar, Aslı Yurtseven ve Mehmet Duyar isimli kişilerin çektiği ve kısa sürede 25-30 kişiye ulaşan grup, belediye ekiplerini, "Bu köpekleri alamazsınız, vermiyoruz, sizi buradan çıkartmayız, sizi bitireceğiz" şeklinde tehdit etti. Belediyeye ait hayvan toplama aracının etrafını çeviren şahıslar 1.5 saat boyunca ekiplerin araçtan çıkmasına izin vermedi. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle çözülürken, belediye çalışanları şahıslardan şikayetçi oldu.

BARINAKLARDA NÖBET TUTUYORLAR

Yasanın uygulanmaması için adeta dört koldan çalışan sözde hayvanseverlerin bazıları her gün belediyelere ait barınaklara giderek köpekleri sayıyor. Kimisi ise düzenli olarak sabah akşam barınaklarda nöbet tutuyor. Belediye ekiplerine, "Siz köpekleri sahiplendirmiyor, hepsini öldürmek istiyorsunuz" diyerek iftiralar atan sözde hayvanseverler ekiplerin çalışmalarına da ket vuruyor.

Sokaklara afişler asıldı

Sokaklarda başıboş dolaşan köpeklerin ekipler tarafından toplanmasını engelleyen bu grup, sokaklara “Bu mahalledeki hiçbir kedi ve köpek sahipsiz değildir. DOKUNULAMAZ! Komşuma dokunma!!!” yazılarının olduğu broşürler asıyor. Sokaklarda dolaşan başıboş köpeklerin sahipli olduğunu savunarak ekiplerin çalışmaları engelleniyor.

Açıkça kaos çağrısı yapıyorlar

Sözde hayvanseverlerin avukatı Kübra Oktay da düzenli olarak yaptığı yayınlarla adeta kaos çağrısı yapıyor. Ayrıca Haykonfed, Haytap, Ahmet Kemal Şenpolat, Kuzey Ormanları Savunması, HayFed-Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu Başkanı Nihal Aydın, Dört Ayaklı Şehir sayfası, Hayvanlara yaşam hakkı platformu, Sohayko Derneği, Hayvanlar Olmadan Asla sayfası, Hayvanlara Özgürlük Platformu Başkanı Serdar Elmas da toplumu galeyana getirerek birçok il ve ilçede eylem çağrısında bulunuyor.







