Başıboş köpekler dehşet saçtı: İki kardeş yaralandı

Muş'ta oyun oynadıkları sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kardeş, yüz, kol ve bacaklarından yaralandı.
Yüz, kol ve bacaklarından yaralanan 2 kardeşin yardımına koşan ailesi ve çevredekiler, köpekleri uzaklaştırdı.
Hastaneye götürülen kardeşler, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
Çocuklardan Umut Üveys Söylemez, kardeşi Mehmet Salih ile bahçede oynarken köpeklerin saldırısına uğradıklarını söyledi.
"Kardeşime yardım etmeseydim daha çok zarar verecekti"
Baba İsmail Söylemez ise sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan çocuklarını hemen hastaneye götürdüğünü anlattı.
"Sahipsiz köpeklerin biran önce toplanması lazım"
Çok acı bir olay yaşadıklarını dile getiren Söylemez, şunları kaydetti: