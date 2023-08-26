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Başıboş sokak köpekleri çocukların kâbusu oldu: Saldırıya uğrayan küçük çocuk babası sayesinde ölümden döndü

Başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocukların sayısı son günlerde giderek artarken Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğu babası kurtardı. İlk saldıran köpeğin kolundan ısırdığı çocuk, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğun ölümden döndüğü anlar binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

13:24 . 26/08/2023 Cumartesi
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Kastamonu'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğu babası kurtardı.

Kastamonu'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğu babası kurtardı.

Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, babası ile sokakta yürüyen 6 yaşındaki Ömer Asaf Tabur’a sokak köpekleri saldırdı. Durumu gören baba Fatih Tabur, elindeki poşetleri sallayarak köpekleri korkutmaya çalıştı. Baba Tabur’un müdahalesi ile köpekler kaçarak uzaklaştı. Bir köpeğin kolundan ısırdığı Ömer Asaf, Tosya Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından Ömer Asaf taburcu edildi.


"Çocuğumun yanında olmayabilirdim"

Yaşanan olayı anlatan baba Fatih Tabur, daha önce de köpeklerin kendisine saldırmaya çalıştığını belirterek, "Sabah saatlerinde alışveriş için markete gittik. Bu noktada oğlum köpeklerin saldırısına uğradı. Birkaç metre önümde yürüyordu. Allah’tan ben yanındaydım. Çocuğumun yanında olmayabilirdim. Bu konuya artık çözüm bulunmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın" dedi.

Olay anı kamerada

Öte yandan, olay anı ise bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ömer Asaf’ın babasından birkaç metre ileride yürüdüğü görülüyor. Bir anda araçların arasından çıkan köpekler Ömer Asaf’a saldırıyor. Baba Fatih Tabur, elindeki poşetleri sallayarak oğlunu kurtarmaya çalışıyor.



#Sokak Köpekleri
#Kastamonu
#köpek
#köpek saldırısı
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