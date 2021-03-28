Başından vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım hayatını kaybetti Başından vurulan savcı üç gün süren yaşam savaşını kaybetti Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlaması sırasında silahla başından vurularak ağır yaralanan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, tedavi gördüğü hastanede 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Salkım'ın silahla vurulmasıyla ilgili olay sırasında evde bulunan dört kamu görevlisi arkadaşı gözaltına alınmış, şahısların poliste verdiği ifadelerinde Özlem Salkım'ın elinde silahla oynarken kazayla kendisini vurduğu ileri sürülmüştü.

Haber Merkezi 28 Mart 2021, 07:35 Son Güncelleme: 28 Mart 2021, 07:42 DHA