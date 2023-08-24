Başkan Canpolat ile gençler sporla tanışıyor 21 semt sahası tamamlandı

Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilerek kısa sürede tamamlanan 21 adet sentetik halı saha, gençlerin spordaki yeni adresi oluyor.

Hayatın her alanında vatandaşlara dokunacak eserler ve projeler sunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın 21 mahallede gençlerin hizmetine sunduğu semt sahaları, mahallelerin sosyal donatı alanı ihtiyaçlarına yanıt oldu. Mahallelerde yapılan tespitlerin ardından ihtiyaca yönelik kırsal ve merkez 21 mahallede yükselen semt sahaları projeleri, sporla tanışma fırsatı bulan gençlerle dolup taşıyor. Semt sahalarıyla gençlerin hem sportif faaliyetleri yönelmesi hem de sağlıklı kalmaları hedefleniyor. Kısa süre içerisinde hizmete sunulan semt sahalarıyla gençlerin yaz tatilini spora geçirdiğini ve mahallelerindeki ihtiyaçların tamamlandığını belirten mahalle muhtarları, Başkan Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Proje kapsamında; Devteyşti, Karşıyaka, Konuklu, Çamlıdere, Uluhan, Dikme, Diktaş, Konak, Köse, Payamlı, Üçkonak, Yenisu, Aşağıkoymat, Boydere, Dağeteği, Göktepe, Kengerli, Taşlıca, Yedikuyu, Yukarıakören Mahalleleri ve Zeytin Dalı Kampüsüne modern semt sahaları kazandırıldı.

Yedikuyu Mahallesinde hizmete sunulan halı saha ile gençlerin vakitlerini sporla geçirdiğini belirten Muhtar İbrahim Barın, “Gördüğünüz gibi Sayın Belediye Başkanımız bize de bir halı saha yaptı. Bütün köy adına, gençler adına kendisine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Boydere Mahalle Muhtarı Mehmet Güneş ise, “Haliliye Belediyesi tarafından yapılan halı sahadan dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz Başkanımızdan memnunuz, Başkanımıza köyüm adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Mahallemize halı saha en iyi şekilde yapıldı” diyen Dağeteği Mahalle Muhtarı Halil Yıldız, “Mehmet Başkanıma, ekibine, Haliliye Belediyesi çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, hizmetler devam edecek inşallah” dedi.